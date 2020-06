Hétfőtől újraindulhat az egészségügyi ellátás - a nap hírei

A koronavírus-járvány várható második hulláma és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év lesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Hangsúlyozta: a következő évi költségvetésnek is rendelkeznie kell egy járványügyi és egy gazdaságvédelmi alappal. Arról is beszélt, hogy tovább működik az operatív törzs, megmarad a kórházparancsnoki rendszer, a kormány felállít egy azonnali bevetési egységet és az időseket védő szabályokat is fenn kell tartani.

Hétfőtől újraindulhat az egészségügy, valamennyi ellátás korlátozás nélkül elvégezhető a járványellenes készültség fenntartása mellett - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta, hogy a kórházak a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szolgálatába állíthatják. A járóbeteg- és az alapellátás esetében megszűnik az óránként négy beteg ellátását előíró szabály, de a szakrendelésekre továbbra is telefonon kell időpontot kérni.

Adatvédelmi szempontból aggályosnak tartja a gyógyszerészi kamara elnöke a jelenlegi könnyített receptkiváltási rend fenntartását. Hankó Zoltán az InfoRádiónak azt mondta: érzékeny egészségügyi információk kerülhetnek így illetéktelen kezekbe. szerint mindenképpen garantálni kell, hogy a vényeket csak akkor válthassa ki más, ha a jogosultságát igazolni tudja. A veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos törvényjavaslatról, így a könnyített vénykiváltásról is kedden szavaz a parlament.

Csalók küldtek elektronikus levelet az országos tisztifőorvos, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ nevében egészségügyi intézményeknek, az ügyben nyomoz a rendőrség. Az ismeretlen levélírók az e-mailekben ingyenes védőeszközt ígérnek, és egy csatolt űrlap kitöltésére akarják rávenni a címzetteket. Az operatív törzs sqjtótájékoztatóján Gál Kristóf alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a levél megfogalmazásának magyartalansága, az, hogy a formai, tartalmi követelményeknek sem felel meg, önmagában gyanút kelthet.

A tavaszi fagyok és az aszály miatt alacsony cseresznye- és meggytermésre számítanak a szakmai szervezetek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint meggyből az idén a tavalyihoz hasonló 45-50 ezer tonna teremhet, ami alig a fele az átlagosnak. A Zöldség-Gyümölcs Terméktanács szerint cseresznyéből az idén 5 tonna körüli mennység várható, ami az átlag mindössze harmada. A gyümölcs az előző évekhez képest 20-30 százalékkal is drágulhat. A cseresznyetermés 80-90 százalékát belföldön értékesítik.

Visszaáll hétfőn az elsőajtós felszállási rend azokon a BKK járatokon, ahol a járvány miatti korlátozások előtt is csak így lehetett felszállni. Ez mintegy 220 nappali és éjszakai autóbuszt, trolibuszt érint. Június 15-től emellett megszűnik a fővárosi autóbuszok és trolibuszok első részének le-kordonozása, ezáltal a járművek utasterének teljes kihasználásával nagyobb távolságot tarthatnak egymástól az utasok. A BKK továbbra is kéri az utasokat: lehetőség szerint a buszokon ne a vezetőfülke közelében foglaljanak helyet.

A koronavírus-járvány közelgő második szakaszára figyelmeztette a tagállamokat az egészségügyért felelős uniós biztos. Sztella Kiriákidész az egészségügyi miniszterek videó-értekezletén arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány nem ért még véget, továbbra is ébernek kell maradni, folytatni kell a teszteléseket, valamint a fertőzéses esetek nyomon követését. Úgy vélte: a második hullám már a következő hetekben megkezdődhet Európában.

Németországban adócsökkentéssel, a családok és a vállalkozások támogatásával ellensúlyozná a kormány a koronavírus-járvány negatív hatásait. A 130 milliárd eurós gazdaságösztönző program legfontosabb eleme az általános forgalmi adó 19 százalékról 16, illetve 7-ről 5 százalékra csökkentése az év végéig. A gyermeket nevelő családok szeptemberben és októberben gyermekenkénti 300 eurót kapnak a családi pótlék mellé. A német egyéni vállalkozók, a kisebb és a közepes méretű cégek támogatására további 25 milliárd eurót fordítana a kormány.

London megerősítette, hogy nem kívánja meghosszabbítani a jövőbeli kétoldalú kapcsolatrendszer kialakítására szánt átmeneti időszakot, ezért Brüsszel szerint fel kell gyorsítani a tárgyalásokat Nagy-Britanniával. Az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős biztosa a Brexit-ügyi tárgyalás vegyes bizottság ülésének végén azt mondta: mivel a hosszabbításra szolgáló szolgáló határidő júniusban lejár, a bizottságnak pedig a pénteki volt az utolsó ülése, az erről szóló vita lezártnak tekinthető. A brit döntést az Európai Unió tudomásul vette.