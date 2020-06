Orbán Viktor: a jog és a valóság elválik egymástól a koronavírus ügyében

A veszélyhelyzet megszűnésének várható idejéről azt mondta, hogy a jog és a valóság elválik egymástól: a veszélyhelyzetet az Országgyűlés megszünteti, a rendkívüli jogrend véget ér, de a vírus itt marad, ezért a járványügyi készültség marad.

1. tovább működik az operatív törzs, létrejött egy azonnali bevetési egység egy esetleges fertőzéshalmozódás esetére

2. tovább működik a kórházparancsnoki rendszer az őszi hullámra való felkészülésre

3. a tiszti főorvos jogkörét megerősítik

A miniszterelnök úgy vélte, nálunk gazdagabb országok is pórul jártak a koronavírus miatt, míg a viszonylag kisebb pénzű országok sikeresen védekeztek, amit az állampolgárok szabálykövetésével, a gyors kormányzati döntésekkel és az eltökélt orvosok, ápolók munkájával, ezek együttesével indokolt.

Az idősekre vonatkozó és az idősotthonokkal kapcsolatos enyhítésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: nem szabad lerombolni az eddig elért eredményeket, sok életet mentettünk meg a rájuk vonatkozó korlátozó intézkedésekkel.

Amit az emberek védelmi szabályként elfogadnak, az működik, amit nem fogadnak el, az bármilyen hasznos is, nem fog működni. Az őszi járvány előtt egyetértési pontokat kell létrehozni, ezt fogja szolgálni a nemzeti konzultáció.

"Minden másnap kapok egy átfogó jelentést a munkaerőpiacról és a munkanélküliség kérdéséről, valamint arról, hogy a kormányzati intézkedések milyen hatékonysággal működnek. Az utóbbiakkal megmentett munkahelyek száma jóval egymillió fölött van. Szerintem ezek az eszközök működnek. A célunk világos: nem segélyt akarunk adni, hanem azt biztosítani, hogy mindenki hozzájuthasson a családja életének biztosításához szükséges pénzhez" – fejtette ki Orbán Viktor.

A gazdasági visszaesés utáni építkezésről elmondta:

ilyen szoros összefüggés és a kormányzás és a jó kormányzás, valamint a gazdasági helyzet között még nem volt, mint a következő másfél évben lesz

– hangsúlyozta. Az állami gazdálkodás általában fontos, nem a legfontosabb része a gazdaságnak – de nem most. Most fordítva van, hiszen most egy gazdaságvédelmi időszakban vagyunk, ezt végrehajtani csak a kormány vezetésével lehet. "Ha jól csináljuk a következő másfél év kihívásait, akkor csodálatos eredményt fogunk elérni" – mondta, hozzátéve, hogy széles együttműködést kell kialakítani.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt