Példátlan lépésre kényszerülhet Oroszország – nem is titkolják

Moszkva más országokkal tárgyal az üzemanyag vásárlásáról és behozataláról – ezt közölte Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő. „Ha sikerül megállapodni az elfogadható árakban, akkor beindul az import” – tette hozzá.

Oroszország a nyugati szankciók ellenére a világ egyik legnagyobb kőolaj- és földgázexportőre: nyersolaj exportban a második, a feldolgozott termékek piacán a harmadik. A Kreml azonban kénytelen lépéseket tenni a hazai piac stabilizálására egy sor súlyos és látványos pusztítást okozó ukrán dróntámadás után, amelyek célpontjai az orosz finomítók és az energetikai infrastruktúra voltak. Ezek

25 százalékkal vetették vissza a finomítási kapacitást.

A múlt héten – a Reuters ágazati forrásai szerint – ott tartott a helyzet, hogy Oroszország Kazahsztánhoz fordult és szóba került 50 ezer tonna 92-es oktánszámú benzin behozatala. Asztanában azonban úgy kommentálták a hírt, hogy „nem érkezett hivatalos megkeresés”. Ezt egyesek úgy értékelték, hogy a szomszéd nemet mondott. Hogy mely más országokkal folyhatnak tárgyalások, azt nem közölték a Kremlben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a hétvégén ismerte el, hogy az ország üzemanyag-hiányra számíthat az ukrán légitámadások nyomán. Igaz, ezt valahogy úgy csomagolta be, hogy minimalizálja a helyzet súlyos mivoltát. „az ukrán támadások nyilván gondokat okoznak... bizonyos fajta hiányt látunk, de az nem kritikus” – mondta az állami tévének.

A Krímre is kitért, ahol szerinte „néhány napra elegendő készlet” maradt, de közölte: biztos benne, hogy hamarosan megérkezik az utánpótlás. Az ukrán légicsapások célja azonban éppen az, hogy elvágják a szállítási útvonalakat, és az üzemanyag szempontjából bizonyosan „kiszáradjon” a Krím.

Azzal is próbálta nyugtatni a lakosságot az orosz elnök, hogy az ország benzintartaléka 1,7 millió tonna, ami mindössze 4 százalékkal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Az oroszországi autósok számára azonban

a tankolás sorokat, a nyitva tartó benzinkutak keresését, fejadagokat és néha a frusztrált vezetők közötti ökölharcot jelent.

A kormány most úgy próbálja megelőzni a növekvő elégedetlenséget, hogy az üzemanyag-importot állítja be a helyzet egyik megoldásaként.

Alekszander Novak miniszterelnök-helyettes beszélt erről, azután, hogy az Állami Duma képviselők elfogadták az adótörvények módosítását, amivel lehetőség nyílik állami támogatásokkal segíteni a külföldről történő üzemanyag-importot.

Közben a külföldön emlegetett önkényuralom ellenére nem tűnt el a fanyar és rendszerkritikus népi humor. A Kreml nagy bírálója, a néhai John McCain amerikai szenátor emlékezetes módon egy „magát országnak álcázó benzinkúthoz” hasonlította Oroszországot. Putyin erre 2023-ban azzal válaszolt, az ország fejlődik és már nem csak töltőállomás. A beszédet most azzal osztják meg a felhasználók, hogy így igaz, betartotta az ígéretét.