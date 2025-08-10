ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában a lakosság közel ötödét, 17,6 százalékát fenyegeti a szegénység veszélye – derül ki az Alma Career nemzetközi HR-technológiai vállalat friss kutatásából. A felmérés rámutatott: még a stabil jövedelemmel rendelkező munkavállalók kétharmada is nehezen tudja beosztani a fizetését. Ez az arány egy év alatt 59 százalékról 67 százalékra nőtt.

A megkérdezettek kevesebb mint 10 százaléka számolt be súlyos anyagi gondokról, ugyanakkor mindössze 3 százalék mondta, hogy nagyon könnyen kijön a keresetéből. A havi 800 eurónál – vagyis nagyjából 314 ezer forintnál – kevesebbet keresők 90 százalékának problémát jelent a megélhetés.

Erős regionális eltérések is látszanak: minél keletebbre megyünk, annál többen küzdenek anyagi nehézségekkel. Míg

Pozsony megyében a válaszadók 61 százaléka érzi szűkösnek a fizetését, addig Kelet-Szlovákiában ez az arány 71 százalék.

A legnehezebb helyzetben az alacsony végzettségű fizikai munkát végzők és a szolgáltatási, kereskedelmi szektor munkatársai vannak, míg a műszaki területen dolgozó szakemberek és a felsővezetők körében ritkább a megélhetési gond.

A helyzet egy másik mutató szerint is romlott: egy váratlan, átlagosan 540 eurós kiadás – például háztartási gép meghibásodása, sürgős autójavítás vagy költséges egészségügyi ellátás – ma több embernek okozna gondot, mint tavaly. Míg egy éve a dolgozók 21 százaléka mondta, hogy nem tudná kifizetni, idén már 29 százalék nyilatkozott így. További 35 százalék csak nehézségek árán tudná előteremteni az összeget.

A végzettség és a jövedelem közötti kapcsolat itt is megmutatkozik: az egyetemet vagy főiskolát végzett diplomások fele, az érettségizettek harmada, az alapfokú vagy érettségi nélküli középfokú végzettségűeknek viszont csak negyede tudná gond nélkül kifizetni a váratlan költséget. Nem elhanyagolható a nemek közötti különbség sem: a férfiak 24 százaléka, míg a nők 36 százaléka vallotta, hogy nem tudna megbirkózni egy ilyen kiadással.

Egy másik, az NN pénzügyi csoport által készített nemzetközi felmérésből pedig az derült ki, hogy a szlovákok pénzügyileg nincsenek felkészülve a nyugdíjba vonulásra. „Az úgynevezett nyugdíjkészültségi index, amely tízfokozatú skálán értékeli a felkészültség különböző aspektusait – a pénzügyi igények tudatosításától a pénzügyi felkészülés aktív lépéseiig – Szlovákiában átlag alatti, 4,3-as értéket ér el. A nemzetközi átlag fél ponttal magasabb.

A szlovákok mindössze 12 százaléka tudja, mekkora összeget kellene félretennie nyugdíjra, és 11 százalék teszi ezt meg ténylegesen. A felmérésből kiderült, hogy a szlovákok már 59 évesen nyugdíjba szeretnének menni, miközben a nemzetközi átlag 1,5 évvel magasabb. A nyugdíjra 34 éves kor után kezdenek el takarékoskodni, ami megfelel a nemzetközi átlagnak.

Kezdőlap    Tudósítóink    Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!

fizetés

euró

pénz

szlovák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!

Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!
Szlovákiában a lakosság közel ötödét, 17,6 százalékát fenyegeti a szegénység veszélye – derül ki az Alma Career nemzetközi HR-technológiai vállalat friss kutatásából. A felmérés rámutatott: még a stabil jövedelemmel rendelkező munkavállalók kétharmada is nehezen tudja beosztani a fizetését. Ez az arány egy év alatt 59 százalékról 67 százalékra nőtt.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, hogy változott az árrésstopos termékek ára

Kiderült, hogy változott az árrésstopos termékek ára

Az élelmiszerek átlagos árszintje lassan, de folyamatosan emelkedik azután, hogy áprilisban az árrésstop hatására havi összevetésben több mint egy százalékkal csökkent. Ez a drágulás ugyanakkor vizsgálataink szerint továbbra sem az árrésstopos termékekre jellemző. Vagyis egyelőre kitart az intézkedés hatása a boltokban, amihez az is kell, hogy a beszállítók nem emelik az áraikat, és így az árrésstoppal megkötött kezű kiskereskedők a végső fogyasztói áraikat változatlanul hagyják. Ha van is keresztárazás az inkább azokban a termékkörökben fordulhat elő, amelyeket nem tudunk követni az Online Árfigyelőben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten

Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten

Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

The US's UN ambassador has criticised delegates of "taking advantage" of the emergency meeting to accuse Israel of genocide.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 20:00
Nem az oroszok, hanem az amerikaiak építhetnek új atomerőműblokkot Szlovákiában
2025. augusztus 8. 20:54
Furcsa kereskedelmi háború: az USA túlvámolta Japánt, de megbánta
×
×
×
×