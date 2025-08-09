ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat
Nuclear Power plant with red field and blue sky
Nyitókép: TomasSereda/Getty Images

Nem az oroszok, hanem az amerikaiak építhetnek új atomerőműblokkot Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az amerikai Westinghouse vállalat kész új atomerőműblokkot építeni Szlovákiában. Az amerikai nagykövet szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök egyértelművé tette: nem orosz vagy kínai céget kívánnak bevonni az építkezésbe.

Az amerikai Westinghouse vállalat jelezte, hogy részt kíván venni az apátszentmihályi (Jaslovské Bohunice) atomerőmű új blokkjának megépítésében. A projekt iránti elköteleződést az Egyesült Államok pozsonyi nagykövete is megerősítette. A vállalat készen áll a szlovák kormány által tervezett beruházás kivitelezésére. A beruházás becsült értéke 10-15 milliárd euró között mozog, így ez lenne Szlovákia történetének egyik legnagyobb volumenű infrastrukturális projektje.

Az amerikai fél hálás Gautam A. Rana amerikai nagykövet szerint, mert Robert Fico szlovák miniszterelnök egyértelművé tette: nem orosz vagy kínai céget kívánnak bevonni az építkezésbe. A nagykövet szerint akár másfélszeresére is nőhet Szlovákia energiaigénye a következő 15 évben a digitális szektor, különösen az adatközpontok terjedése miatt.

A tervek szerint az új atomerőműblokk 2040 előtt kezdheti meg működését, több mint 1250 megawatt teljesítménnyel, ami jóval meghaladná a meglévő blokkok kapacitását. A folyamat jelenleg uniós engedélyeztetési fázisban van.

A szlovák gazdasági minisztérium júliusban megerősítette, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a Westinghouse-szal, ugyanakkor hivatalosan nem közölték, hogy a vállalat versenyeztetés nélkül nyerné el a megbízást. Az oknyomozó Vsquare portál szerint a végső megállapodás hamarosan megszülethet, és

Robert Fico hamarosan aláírhatja a projektet Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban.

A tervezet ellenzéki bírálatokat is kiváltott, főként azért, mert a Westinghouse megbízása vélhetően nyílt tender nélkül történik. A versenytársak lehetőségei egyébként is korlátozottak: a dél-koreaiak, akik Csehországban építkeznek, szabadalmi vita miatt háttérbe szorultak, a francia cégek nem rendelkeznek megfelelő technológiával, míg az orosz szereplők kizárása a politikai szankciók miatt valószínű.

Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban jelentősen bővítette nukleáris energiával kapcsolatos jelenlétét Európában. Tapasztalatuk és moduláris reaktoraik miatt gyorsan tudnak alkalmazkodni az igényekhez. A régióban jelenleg 25 reaktor épül, ezek közül kilenc Ukrajnában, három Lengyelországban. A szlovákiai projekt finanszírozásába amerikai forrásokat is bevonnának.

A Westinghouse 2017 óta aktív szereplő a szlovákiai energiaszektorban, korábban az apátszentmihályi erőmű régebbi blokkjainak leszerelésében is részt vett.

