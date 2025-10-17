Először fejlesszünk, aztán szabályozzunk – nekiment az EU-nak a digitális ügyekért felelős német miniszter

A német digitális ügyekért felelős miniszter, Karsten Wildberger azt sürgeti, hogy az Európai Unió inkább az új technológiák kifejlesztésén dolgozzon, mintsem a szabályozásukon – írta meg a Politico.

„Nagyon elmentünk az egyik irányba” – mondta a miniszter a Politicónak adott interjújában. Hozzátette, Európában „túl komplex lett” a környezet ahhoz, hogy a cégek innoválni tudjanak. Mások szolgáltatásainak igénybevételében már az élen járunk. Akkor kellene a szabályozással foglalkoznunk, ha már van európai piaca a termékeknek, sőt eleve, ha már vannak termékek, amelyeket szabályozhatunk – fogalmazott.

Az Európai Bizottság mindeközben olyan javaslatokat tervez megfogalmazni, amelyek a digitális teret érintő egyes szabályozási elemeket egyszerűsítenék. Ez része Ursula von der Leyen bizottsági elnök deregulációs törekvéseinek. A „digitális omnibusz” nevű csomag célja, hogy

a cégek könnyebben el tudjanak igazodni az EU-s technológiai szabályozásban.

A javaslatok bemutatása november 19-re várható. A német kormányzat még nem véglegesítette állásfoglalását ezzel kapcsolatban. Arról sincsen még egyetértés, hogy a mérföldkőnek nevezett AI Act (a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály) alkalmazását felfüggesszék-e.

A bizottság korábban már utalt rá, hogy az omnibusz csomagban szó fog esni az adatvédelmi szabályozásról, a kiberbiztonsági jelentéstételi kötelezettségekről és az MI-hez kapcsolódó jogszabályokról is. Az előbb felsoroltak a kormányzatok, és az iparági szereplők nemtetszését is kiváltották.

Wildberger, aki az üzleti világból érkezett, és felsővezetőként olyan márkákért felelt, mint a Media Markt, májusban lépett hivatalba, a német kormány digitalizációért és kormányzati modernizációért felelős minisztere.

Európának van némi „házi feladata, hogy a terhek, a szabályozások egy részét levegye a vállakról” – fogalmazott az interjúban. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kockázatokat nem vesszük számba, de biztos, hogy sokkal praktikusabbnak és hatékonyabbnak kell lennünk, tette hozzá.

„Először valósítsuk meg az új termékeket, utána teszteljük őket, bizonyosodjunk meg arról, hogy biztonságosak. Ennek kezelésére megvannak már az eljárásaink. Sok esetben a technológia fogja megadni a választ, de a technológiát magunknak kell kitapasztalnunk” – mondta el Karsten Wildberger.

Németország fog a következő hónapban otthont adni egy, a technológiai szuverenitásról szóló csúcstalálkozónak. A cél, hogy

az európai kormányzatok eszmecseréjét elősegítsék.

A találkozót Franciaországgal közösen szervezik. A Politico megjegyzi, hogy rögös a csúcstalálkozóra való felkészülés útja, hiszen a francia kormányzat „krízisből krízisbe esik”.

Wildberger úgy fogalmazott, szeretne nyílt vitát arról, mit is jelent a digitális szuverenitás, és reménykedik abban, hogy jó hírekkel tud majd szolgálni a csúcstalálkozó után. Nagy egyetértés van az európai miniszterek között a témában, és mindannyian meg vannak győződve, hogy több teret kell adni az innovációnak, tette hozzá.