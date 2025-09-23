ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
329.66
bux:
99290.14
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Veszélyes csalás terjed a Facebookon: a Meta nevében több ezer magyar felhasználót csaptak be

Infostart

Elég egy kattintás a megadott linkre, és viszik a Facebook-oldalt meg minden adatunkat.

2025 szeptemberéig több ezer magyar felhasználót kerestek már fel a Facebookon keresztül a csalók. Egy sürgető üzenetet küldenek, amelyben a Meta Business Support munkatársának adják ki magukat. Az üzenetben található egy link, amely egy hamis oldalra vezet, ha valaki véletlenül bedől a csalásnak, és rákattint a hivatkozásra, a saját és a barátai adatait is veszélyezteti – írja a Blikk.

Korábban is terjedtek már adatlopó csalásokat a Facebook-oldalakon keresztül, de a jelentések szerint most új fokozatra kapcsoltak a csalók: idén szeptemberig már több ezer magyar felhasználót értek el, akik napi 50–100 fiókra csapnak le.

A felhasználók a Meta dolgozóinak adják ki magukat, és általában Meta Business Support néven írnak rá Messengeren a fiókokra. Azt állítják az üzenetben, hogy a felhasználó oldala rosszindulatú sütit tartalmaz, majd arra kérik a felhasználót, hogy ellenőrizze a profilját. Ráadásul azt is kiemelik, hogy aki ezt nem teszi meg 12 órán belül, annak törlik a fiókját. A sürgető üzenetben egy linket is küldenek, ahol állítások szerint elvégezhető az ellenőrzés.

A link látszólag úgy néz ki, mintha a Meta bejelentkezési oldalára vezetne. Aki nem figyel alaposan az URL-re (supportmeta282.wixstudio.com), az könnyen azt hiheti, hogy a valódi oldalra visz. Ráadásul a megnyíló oldal is kísértetiesen hasonlít a Facebookhoz. A hamis oldalon arra várnak, hogy a felhasználók abban a tudatban, hogy a hivatalos Facebook-fiókjukba jelentkeznek be, beírják az adataikat. Ha ez megtörtént, azonnal ellopják a Facebook-profilt. Emellett hozzáférhetnek az Instagram- és üzleti fiókokhoz is. A hirdetési adatokból pedig akár a bankkártyaadatokhoz is eljuthatnak. A felhasználót kizárhatják a saját profiljából, majd törölhetik vagy módosíthatják az adatait.

Kezdőlap    Tech    Veszélyes csalás terjed a Facebookon: a Meta nevében több ezer magyar felhasználót csaptak be

facebook

meta

online csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt

F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt
Az Azeri Nagydíjon aratott győzelem után a négyszeres világbajnok szurkolói nagyon elkezdtek reménykedni, és már számolgatják, mi kell ahhoz, hogy kedvencük beérje Oscar Piastrit. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, Lando Norris megint nem tudta kihasználni csapattársa hibáját, pedig most megvolt a lehetőség arra, hogy csökkentse hátrányát vele szemben az összetettben.
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés volt megfigyelhető hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délutánra elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsített rosszul, az autóipar mélyülő válságának következtében. Idehaza sem volt jó a hangulat elsősorban a Mol esése miatt, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Az amerikai tőzsdéken az Nvidiában van ma nagy sztori: ralizni kezdett az AI-óriás részvénye, miután 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszakot indít a Lidl

Új korszakot indít a Lidl

Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France formally recognises Palestinian state

France formally recognises Palestinian state

More European countries are expected to make the same move, as President Macron said in UN "the time for peace has come".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 22:36
Új akciótervet dolgozott ki a kormány – a nap hírei
2025. szeptember 22. 22:25
Megújul az ikonikus épület: két év múlva készül el Miskolcon a tehetséggondozás új központja
×
×
×
×