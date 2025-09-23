Veszélyes csalás terjed a Facebookon: a Meta nevében több ezer magyar felhasználót csaptak be

2025 szeptemberéig több ezer magyar felhasználót kerestek már fel a Facebookon keresztül a csalók. Egy sürgető üzenetet küldenek, amelyben a Meta Business Support munkatársának adják ki magukat. Az üzenetben található egy link, amely egy hamis oldalra vezet, ha valaki véletlenül bedől a csalásnak, és rákattint a hivatkozásra, a saját és a barátai adatait is veszélyezteti – írja a Blikk.

Korábban is terjedtek már adatlopó csalásokat a Facebook-oldalakon keresztül, de a jelentések szerint most új fokozatra kapcsoltak a csalók: idén szeptemberig már több ezer magyar felhasználót értek el, akik napi 50–100 fiókra csapnak le.

A felhasználók a Meta dolgozóinak adják ki magukat, és általában Meta Business Support néven írnak rá Messengeren a fiókokra. Azt állítják az üzenetben, hogy a felhasználó oldala rosszindulatú sütit tartalmaz, majd arra kérik a felhasználót, hogy ellenőrizze a profilját. Ráadásul azt is kiemelik, hogy aki ezt nem teszi meg 12 órán belül, annak törlik a fiókját. A sürgető üzenetben egy linket is küldenek, ahol állítások szerint elvégezhető az ellenőrzés.

A link látszólag úgy néz ki, mintha a Meta bejelentkezési oldalára vezetne. Aki nem figyel alaposan az URL-re (supportmeta282.wixstudio.com), az könnyen azt hiheti, hogy a valódi oldalra visz. Ráadásul a megnyíló oldal is kísértetiesen hasonlít a Facebookhoz. A hamis oldalon arra várnak, hogy a felhasználók abban a tudatban, hogy a hivatalos Facebook-fiókjukba jelentkeznek be, beírják az adataikat. Ha ez megtörtént, azonnal ellopják a Facebook-profilt. Emellett hozzáférhetnek az Instagram- és üzleti fiókokhoz is. A hirdetési adatokból pedig akár a bankkártyaadatokhoz is eljuthatnak. A felhasználót kizárhatják a saját profiljából, majd törölhetik vagy módosíthatják az adatait.