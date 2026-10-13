A Földhöz egész közel is lehetnek olyan bolygók, mint a Tatuin

A kettőscsillag-rendszerek, amelyekben a bolygók egynél több nap körül kering, a Star Wars-nak köszönhetően évtizedek óta a képzeletünk részét képezi. Egy friss kutatás szerint ez nem is akkora fantasztikum, mi több, kifejezetten elképzelhető – írja a Science Alert cikke nyomán a 24.hu.

A The Astrophysical Journal szaklapban közzétett friss tanulmány szerint bizonyos szempontból a Naprendszerünk számít furcsának azáltal, hogy csak egy csillaga van. Az gondolhatnánk, hogy egy második csillag lehetetlenné tenné, hogy a lakható zónában egy, a Földhöz hasonló méretű bolygó létezzen, a friss szimulációk viszont rácáfolnak erre. Egy több mint egy tucat intézményből álló csillagászcsapat a 70 Ophiuchi AB kettős csillagrendszer képében példát is talált rá.

Az említett kettőscsillag-rendszerben két K-törpe csillag található, amik körülbelül a mi Napunk 88 és 73 százalékát teszik ki. A kutatók számításai szerint körülbelül 3 milliárd évesek, kisebbek és hűvösebbek a mi csillagunknál. A csapat szerint ezek az elsődleges célpontok között szerepelnek a lakhatóság kereséskor, mivel nyugodtabbak és kevésbé aktívak, mint a vörös törpék, és potenciálisan hétszer hosszabb életűek, mint a Nap.

Ráadásul a 70 Oph AB azért is különösen vonzó, mivel mindössze 16 fényévnyire helyezkedik el tőlünk. A csapat beépítette a modelljébe mindkét csillag közelmúltbeli és archív radiális sebességméréseit (RV), ami azért fontos, mert ezzel a módszerrel mérik a csillag sebességének apró változásait, amelyek egy másik égitest gravitációs lökéséből erednek.

Az URC UCR Föld- és bolygótudományi kutatója, a tanulmány társszerzője, Skylar D’Angiolillo szerint az eredmények arra utalnak, hogy az elsődleges csillag lakható zónájában stabil pályák lehetségesek, amiket a második csillag sem zavar meg.

A kutatócsapat azt is kizárta, hogy a csillagpáros körül Jupiter-tömegű vagy annál nagyobb óriás exobolygók keringenének. Így van tehát esély arra, hogy a Földhöz hasonló tömegű bolygók létezzenek ott. Összességében az eredményeink azt mutatják, hogy a 70 Oph rendszerben lehetséges, hogy az elsődleges csillag körül S-típusú pályán keringő bolygók lehetnek.