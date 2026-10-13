ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.68
usd:
326.4
bux:
142940.29
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Star Wars filmekhez használt díszletek a sivatagban.
Nyitókép: Unsplash

A Földhöz egész közel is lehetnek olyan bolygók, mint a Tatuin

Infostart

Ki ne emlékezne a sivatagos bolygóra, aminek az egén két csillag is látható? Mint kiderült, ez már nem is számít annyira tudományos fantasztikumnak.

A kettőscsillag-rendszerek, amelyekben a bolygók egynél több nap körül kering, a Star Wars-nak köszönhetően évtizedek óta a képzeletünk részét képezi. Egy friss kutatás szerint ez nem is akkora fantasztikum, mi több, kifejezetten elképzelhető – írja a Science Alert cikke nyomán a 24.hu.

A The Astrophysical Journal szaklapban közzétett friss tanulmány szerint bizonyos szempontból a Naprendszerünk számít furcsának azáltal, hogy csak egy csillaga van. Az gondolhatnánk, hogy egy második csillag lehetetlenné tenné, hogy a lakható zónában egy, a Földhöz hasonló méretű bolygó létezzen, a friss szimulációk viszont rácáfolnak erre. Egy több mint egy tucat intézményből álló csillagászcsapat a 70 Ophiuchi AB kettős csillagrendszer képében példát is talált rá.

Az említett kettőscsillag-rendszerben két K-törpe csillag található, amik körülbelül a mi Napunk 88 és 73 százalékát teszik ki. A kutatók számításai szerint körülbelül 3 milliárd évesek, kisebbek és hűvösebbek a mi csillagunknál. A csapat szerint ezek az elsődleges célpontok között szerepelnek a lakhatóság kereséskor, mivel nyugodtabbak és kevésbé aktívak, mint a vörös törpék, és potenciálisan hétszer hosszabb életűek, mint a Nap.

Ráadásul a 70 Oph AB azért is különösen vonzó, mivel mindössze 16 fényévnyire helyezkedik el tőlünk. A csapat beépítette a modelljébe mindkét csillag közelmúltbeli és archív radiális sebességméréseit (RV), ami azért fontos, mert ezzel a módszerrel mérik a csillag sebességének apró változásait, amelyek egy másik égitest gravitációs lökéséből erednek.

Az URC UCR Föld- és bolygótudományi kutatója, a tanulmány társszerzője, Skylar D’Angiolillo szerint az eredmények arra utalnak, hogy az elsődleges csillag lakható zónájában stabil pályák lehetségesek, amiket a második csillag sem zavar meg.

A kutatócsapat azt is kizárta, hogy a csillagpáros körül Jupiter-tömegű vagy annál nagyobb óriás exobolygók keringenének. Így van tehát esély arra, hogy a Földhöz hasonló tömegű bolygók létezzenek ott. Összességében az eredményeink azt mutatják, hogy a 70 Oph rendszerben lehetséges, hogy az elsődleges csillag körül S-típusú pályán keringő bolygók lehetnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    A Földhöz egész közel is lehetnek olyan bolygók, mint a Tatuin

tudomány

csillagászat

bolygó

felfedezés

űrkutatás

star wars

csillagrendszer

tatuin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A lemorzsolódás nem „liberális blabla”, több lehetőség kell a tanároknak – Gloviczki Zoltán az iskolareform lehetőségeiről

A lemorzsolódás nem „liberális blabla”, több lehetőség kell a tanároknak – Gloviczki Zoltán az iskolareform lehetőségeiről
Nahalka István oktatáskutató után újabb szakember fejtette ki véleményét az InfoRádióban a magyar iskolarendszer megújításáról. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, Gloviczki Zoltán volt helyettes államtitkár, az Oktatási Hivatal korábbi vezetője úgy látja, a túl nagy szabadság és a túlszabályozottság sem viszi előre ezt a területet. Szerinte a legfontosabb az lenne, hogy több lehetőséget kapjanak a helyi közösségek, a tanárok és az iskolák.
VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Háborús híreink kedden

Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Háborús híreink kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine. Az államfő kijelentette, hogy az első nap adataiból tisztán látszik, hogy Moszkvának nem szerel a tervei között az amerikaiak által bejelentett tűzszünet betartása, ami világosan jelzi, hogy a Kreml valójában nem érdekelt békében. Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz idézte Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztjének vészjósló fejtegetését. A befolyásos politikus arról beszélt, hogy szerinte a Nyugat arra készül, hogy lezárják a Balti-tenger bejáratánál a tengerszorosokat, ami rendkívül fontos átjárót jelent az orosz tengeri kereskedelem számára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megéri négyévszakos abroncsra váltani 2026-ban? Erre kevesen gondolnak: komoly ára lehet a kényelemnek

Megéri négyévszakos abroncsra váltani 2026-ban? Erre kevesen gondolnak: komoly ára lehet a kényelemnek

Egyre több autós választja a négy évszakos gumiabroncsokat, hogy megspórolja az évi két gumicserét, ám a kényelemnek ára lehet

BBC
Business Sport Travel Science
On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

Yemen's entrenched civil war is now impossible to ignore. But in operating rooms in its port city of Aden, geopolitics feels remote.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 21:35
Rossz hírek szülőknek a gyerekek képernyőidejéről – ezt kéne tenni
2026. október 12. 08:10
Rettenetes év várhat ránk a klímakutatók szerint
×
×