Ilyen furcsaságot korábban még senki sem látott – fotón a lucifer nevű állat

A Megachile (Hackeriapis) lucifer névre keresztelt új faj felfedezése rávilágít arra, hogy mennyi ismeretlen faj lehet még Ausztrália őshonos beporzói között – fogalmazott a közleményben Kit Prendergast, az egyetem tudósa, a felfedezésről a Journal of Hymenoptera Research folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

A különleges méhre akkor bukkant rá, amikor éppen egy súlyosan veszélyeztetett vadvirág, a Marianthus aquilonarius egyetlen ausztráliai élőhelyén végzett felmérést Nyugat-Ausztrália déli részén, a Bremer Range régióban, Norseman és Hyden között.

„A nősténynek hihetetlen kis szarvak voltak a fején. Amikor az új faj leírását készítettem, akkoriban éppen a Netflix Lucifer című sorozatát néztem, és a név tökéletesen illett rá” – idézte fel a kutató megjegyezve, hogy nagy rajongója a steamingszolgáltató Lucifer-karakterének, így egyértelmű volt a döntés. A lucifer latinul „fényhozót” (hajnalcsillagot) jelent, de ez esetben játékos utalás is a méh szarvas ördöghöz hasonló külsejére – magyarázta.

A különleges, szarvacskás méh, amit Ausztrália egy kis területén fedeztek fel (Forrás: curtin.edu.au)

DNS-vizsgálattal erősítették meg, hogy a hím és nőstény példány is ugyanahhoz a fajhoz tartozik, és nem sorolhatók egyetlen méhfajba sem, amely a DNS-adatbázisban szerepel – mondta el a tudós, és hozzáfűzte, hogy az általa begyűjtött példányokat a múzeumi gyűjteményben található példányokkal is összevetette, de ott sem talált morfológiai egyezést.

Prendergast arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az új méhfajt azon a kis területen találták meg, amely a Marianthus aquilonarius egyetlen élőhelye, nagy a kockázata, hogy az élőhely megzavarása vagy a klímaváltozás veszélyeztetheti mindkettejük fennmaradását.