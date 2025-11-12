ARÉNA - PODCASTOK
Head shot close up young shocked woman looking at mobile phone screen, received bank debt notification. Stunned frustrated lady reading sms with unbelievable news on smartphone, making big eyes.
Nyitókép: fizkes/Getty Images

Ilyen furcsaságot korábban még senki sem látott – fotón a lucifer nevű állat

Infostart / MTI

Apró szarvacskás új méhfajt fedeztek fel Nyugat-Ausztrália állam Goldfields régiójában - jelentette be kedden az ausztrál Curtin Egyetem a honlapján.

A Megachile (Hackeriapis) lucifer névre keresztelt új faj felfedezése rávilágít arra, hogy mennyi ismeretlen faj lehet még Ausztrália őshonos beporzói között – fogalmazott a közleményben Kit Prendergast, az egyetem tudósa, a felfedezésről a Journal of Hymenoptera Research folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

A különleges méhre akkor bukkant rá, amikor éppen egy súlyosan veszélyeztetett vadvirág, a Marianthus aquilonarius egyetlen ausztráliai élőhelyén végzett felmérést Nyugat-Ausztrália déli részén, a Bremer Range régióban, Norseman és Hyden között.

„A nősténynek hihetetlen kis szarvak voltak a fején. Amikor az új faj leírását készítettem, akkoriban éppen a Netflix Lucifer című sorozatát néztem, és a név tökéletesen illett rá” – idézte fel a kutató megjegyezve, hogy nagy rajongója a steamingszolgáltató Lucifer-karakterének, így egyértelmű volt a döntés. A lucifer latinul „fényhozót” (hajnalcsillagot) jelent, de ez esetben játékos utalás is a méh szarvas ördöghöz hasonló külsejére – magyarázta.

A különleges, szarvacskás méh, amit Ausztrália egy kis területén fedeztek fel (Forrás: curtin.edu.au)
A különleges, szarvacskás méh, amit Ausztrália egy kis területén fedeztek fel (Forrás: curtin.edu.au)

DNS-vizsgálattal erősítették meg, hogy a hím és nőstény példány is ugyanahhoz a fajhoz tartozik, és nem sorolhatók egyetlen méhfajba sem, amely a DNS-adatbázisban szerepel – mondta el a tudós, és hozzáfűzte, hogy az általa begyűjtött példányokat a múzeumi gyűjteményben található példányokkal is összevetette, de ott sem talált morfológiai egyezést.

Prendergast arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az új méhfajt azon a kis területen találták meg, amely a Marianthus aquilonarius egyetlen élőhelye, nagy a kockázata, hogy az élőhely megzavarása vagy a klímaváltozás veszélyeztetheti mindkettejük fennmaradását.

ausztrália

természet

méh

felfedezés

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
 

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

A paksi atomerőmű négy blokkja további üzemidő-hosszabbításra vár, ezért volt időszerű az amerikai technológia beszerzése – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. A BME Természettudományi Karának dékánja elmondta: a következő két évtizedben további kiégett üzemanyag-kazetták keletkeznek, amelyeket a jelenlegi létesítmény a kapacitás korlátozottsága miatt nem tud már befogadni.
