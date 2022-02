Globálissá vált a NASA Földet védő rendszere

Mérföldkőhöz érkezett a NASA által finanszírozott ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) aszteroidafigyelő rendszer kiépítése, idézte a 24.hu az amerikai űrkutatási hivatal közleményét. A korábbi két hawaii távcső egy chilei és egy dél-afrikai teleszkóppal is kiegészült, az ATLAS így a déli égboltot is monitorozni tudja.

A NASA szerint a bolygóvédelem egyik fontos része, hogy korán észleljék az aszteroidákat.

A NASA a potenciálisan veszélyes égitestek észlelése mellett a védekezésre is próbál hangsúlyt fektetni. A DART kísérleti missziójának keretében például egy aszteroida holdját akarják eltéríteni.

Nyitókép: Mensent Photography/Getty Images