Gigantikus összegért talált új tulajdonosra egy elveszettnek hitt Klimt-festmény

Gustav Klimt osztrák művész 100 éve elveszettnek hitt festményét elárverezték Bécsben. A befejezetlen mű, a Fraulein Lieser portréja 30 millió eurót, azaz csaknem 12 milliárd forintot ért - írja az Index.

A képet egy évvel a művész halála előtt rendelte meg egy vagyonos zsidó iparoscsalád, azonban számos megválaszolatlan kérdés maradt vele kapcsolatban, többek között az is vita tárgyát képezi, ki is valójában a portrén szereplő nő. Vannak, akik úgy vélik, hogy a tehetős Lieser testvérpár, Adolf vagy Justus egyik lányát ábrázolhatja.

Henriette, akit Lilly néven ismertek, a modern művészet mecénása volt. A nácik deportálták, és a holokauszt idején az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg. Lányai, Helene és Annie, túlélték a második világháborút - írja a lap.

Közleményében az aukciósház azt írja, hogy a festmény 1925 utáni sorsa nem világos, mindössze annyit lehet tudni, hogy az 1960-as években szerezte meg a feladó jogelődje, és három egymást követő öröklés útján került a jelenlegi tulajdonoshoz.

A jelenlegi osztrák tulajdonosok kilétét nem hozták nyilvánosságra. A festményt a tulajdonosok, valamint Adolf és Henriette Lieser jogutódai nevében adták el a washingtoni elvek alapján. Az aukciósház nevében nyilatkozó Ernst Ploil a BBC-nek azt mondta: "A washingtoni elveknek megfelelően megállapodást kötöttünk az egész családdal. Ez igazságos és méltányos megoldás".

Erika Jakubovits, az Osztrák Zsidó Hitközség elnökségének ügyvezető igazgatója azonban azt mondta, hogy még mindig "sok a megválaszolatlan kérdés". Azt kérte, hogy az ügyet egy független fél vizsgálja ki. "A műkincsek visszaszolgáltatása nagyon érzékeny kérdés, minden kutatást pontosan és részletesen kell elvégezni, és az eredménynek érthetőnek és átláthatónak kell lennie" - mondta az igazgató. "Biztosítani kell, hogy a jövőbeni magánrestitúciókra is legyen egy korszerű eljárás."

