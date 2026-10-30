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MILAN, ITALY - SEPTEMBER 17: A general view of the stadium ahead of the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between AC Milan and Liverpool FC at Stadio San Siro on September 17, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Nyitókép: Marco Luzzani/Getty Images

Ekkora pénz még soha nem mozgott az olasz futballban

Infostart

Milánó ikonikus látképe történelmi átalakulás előtt áll, mivel a város két futballóriása egy új, ultramodern otthonba készül. Ez a lépés jelentős változást jelez a Serie A-ban pénzügyi szempontból: az AC Milan és az Inter rekordot jelentő névszponzori megállapodást kötött az olasz biztosítási óriással, a Generali csoporttal a jövőbeli közös arénájukra vonatkozóan.

A Milan és az Inter egy 20 évre szóló szerződést írt alá a Generalival; az ESPN értesülései szerint a megállapodás 650 millió euróról szól. A 71 500 férőhelyes új létesítmény hivatalosan a Generali Stadion nevet viseli majd, a történelmi San Siró név marad a stadion helyszíneként, eltűnik viszont Giuseppe Meazza neve. A klubok tavaly novemberben 197 millió euróért vásárolták meg a szükséges területet a várostól, megnyitva az utat jelenlegi, legendás otthonuk későbbi lebontása előtt.

A mai San Siro melletti területen (a jelenlegi parkolók és a Parco dei Capitani park helyén) fog megépülni. Amíg az új aréna épül, a San Siro használatban marad. Az új stadion elkészülte és átadása után a történelmi San Siro nagy részét lebontják, bár egy részletét/szektorát megőrzik az új komplexum részeként.

A tervek szerint az építkezés 2028-ban kezdődik, az első mérkőzéseket pedig – a szükséges engedélyek beszerzését követően – a 2031–2032-es szezonra tervezik. A stadionprojektet a klubok tulajdonosai, a RedBird Capital Partners és az Oaktree irányítják; a beruházás egy szélesebb körű városfejlesztési terv része, amely új kereskedelmi egységeket, szabadidős létesítményeket és zöldterületeket is magában foglal.

Ez a jelentős pénzügyi vállalás felülmúlja a Crypto.com 2021-es, 700 millió dolláros megállapodását, amelyet a Los Angeles-i Lakers és Kings közös arénájának névadási jogáért kötöttek. A két Serie A-óriás számára ez hatalmas lendületet jelent, miközben céljuk a modernizáció, valamint a mérkőzésnapi bevételek terén mutatkozó hátrány ledolgozása az európai elittel szemben.

Közös sajtóközleményükben a klubok büszkén jellemezték a Generalival kötött partnerséget úgy, mint „a globális sportvilág egyik legnagyobb stadionnévadási megállapodását”. A nyilatkozattal egy időben bemutatták a stadion hivatalos látványterveit is.

A Foster+Partners és a MANICA együttműködésében született tervet a milánói dóm (Duomo di Milano) „aprólékos kidolgozottságú mestermunkája” ihlette. Lord Norman Foster és David Manica – akik korábban már együtt dolgoztak a londoni Wembley Stadion tervezésén – egy két szintre osztott, megszakítás nélküli, 360 fokos lelátókoncepciót dolgoztak ki.

Különös figyelmet fordítottak a szurkolói élményre. Az ikonikus kanyarokat meredek, egybefüggő lelátófalak alkotják majd, ahol az ülőhelyek dőlésszöge elérheti a 37 fokot is, ezzel fokozva a hangulatot és a vizuális hatást. A közlemény szerint ezt a merész szerkezeti megoldást úgy tervezték, hogy „minden eddiginél közelebb hozza a szurkolókat a legfontosabb pillanatokhoz”.

A San Sirótól való majdani búcsú egy korszak végét jelenti. Az eredetileg 1926-ban épült, majd az 1990-es világbajnokságra jelentősen átalakított stadion külső csigalépcsői világszerte azonnal felismerhetőek. Ugyanakkor az elöregedett létesítményből hiányoznak azok a prémiumszintű szolgáltatások és létesítmények, amelyek elengedhetetlenek lennének ahhoz, hogy a stadion pénzügyileg is versenyképes maradjon a modern európai labdarúgásban.

A Milan és az Inter számára jelentkező hatásokon túl a Generali Stadion projektje az egész olasz labdarúgás szempontjából kulcsfontosságú lépést jelent. A Serie A klubjaiba áramló külföldi tőke hatására egyre nagyobb nyomás nehezedik az ország leromlott állapotú sportinfrastruktúrájának korszerűsítésére.

Olaszországnak nagy szüksége van ezekre a modern, funkcionális létesítményekre, különösen mivel az ország – Törökországgal közösen – a 2032-es Európa-bajnokság egyik házigazdája lesz. Az új milánói aréna várhatóan a torna egyik kiemelt helyszíne lesz.

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