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A jégkorongozást népszerûsítõ rendezvény a Magyar Jégkorong Szövetség idénynyitó sajtótájékoztatója kapcsán a budapesti id. Antall József rakparton 2026. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Budapest szívébe viszik: új korszakot nyithat a magyar jégkorong

Infostart / MTI

Az Erste marad a magyar bázisú jégkorong-bajnokság névadó támogatója – hangzott el a magyar szövetség (MJSZ) szombati sajtóeseményén, amelyen a fővárossal közös együttműködési lehetőségekről is szó esett.

A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC és a kupagyőztes, osztrák ligában érdekelt FTC-Telekom teltházas szuperkupa-találkozójával veszi kezdetét csütörtökön a 2026/27-es hokiidény, majd az Erste Liga – immár tíz csapattal – szeptember 18-án rajtol.

„A jégkorong a jégcsarnokokból kilépett a közösségi terekre: megtiszteltetés, hogy bemutatkozhatunk a Rakparton, amely több hónapon keresztül tele van élettel, energiával a város szívében” – mondta a Lánchíd melletti Pontoonnál tartott tájékoztatón Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ elnöke, aki a sportág népszerűsítésének fontosságát is kiemelte.

„Szorosabb együttműködésre törekszünk a fővárossal, az a cél, hogy a Városligetben minél több alkalommal lehessen találkozni valamilyen formában a jégkoronggal, és minden eddiginél szélesebb közönséghez juttassuk el a sportágat” – tette hozzá.

A Városliget az egyik ikonikus fővárosi helyszín, a magyar hoki bölcsője: az első bajnoki mérkőzést és az első válogatott mérkőzést is ott rendezték. A Pásztor György Emléktár is a Városligetben található, tele rengeteg jégkorongos relikviával. A szövetség minden év januárjában a Városligeti Műjégpályán rendezi meg a Magyar Jégkorong Napját és a Jégpályák Éjszakáját. Az események több ezer amatőr és utánpótláskorú sportolót, családot és érdeklődőt szólítanak meg, akik Európában is egyedülálló környezetben ismerkedhetnek meg a korcsolyázással és a jégkoronggal.

Kolbenheyer Zsuzsanna kitért rá, az MJSZ a közeljövőben is sok rendezvényt tart a fővárosban: a női válogatott a tavasszal rendezett divízió I/A világbajnokság után október elején, aztán februárban is Budapesten játszik rangos tornán. Decemberben pedig ismét vb-t rendez a szövetség, ezúttal a férfi U20-asok divízió 1/A tornáját.

„Mindezen felül jövőre lesz százéves a Magyar Jégkorong Szövetség, és a születésnapot gazdag, színvonalas programokkal szeretnénk ünnepelni egész éven át” – tette hozzá.

Az MJSZ a szombati sajtótájékoztató helyszínére a fővárossal, az Erste Bankkal és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel közösen egész napos programot szervezett a lezárt pesti rakparton.

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Kezdőlap    Sport    Budapest szívébe viszik: új korszakot nyithat a magyar jégkorong

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