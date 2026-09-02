Baleset miatt kétséges a világsztár budapesti indulása

A 27 éves atléta egy telefoninterjúban elárulta, hogy egy parkolóban nagyjából 30 kilométer/órás sebességgel haladt, amikor frontálisan ütközött egy hasonló tempóban közlekedő autóval.

„Szerencsére komolyabb sérülések nélkül megúsztam, de a súlyos agyrázkódás és más kisebb sérülések miatt azonban nem edzhettem. Jelenleg a csapatommal és az orvosokkal azon dolgozunk, hogy felépüljek” – írta a közösségi médiában az amerikai sportoló.

Davis-Woodhall azt tervezte, hogy a jövő héten visszatér Budapestre, ahol három éve második lett a világbajnokságon. Ezt követően 2024-ben már aranyérmes lett a párizsi olimpián, majd a 2025-ös vb-n is.

Az atlétika új típusú, háromestés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az összdíjazás, jövő péntektől vasárnapig rendezik a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.