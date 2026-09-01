Enzo Fernandez világrekorder lesz az átigazolásával – megy a Man Cityhez!

A Manchester City megállapodott arról, hogy 125 millió fontot – ami brit átigazolási rekordnak számít – fizet a Chelsea középpályásáért, Enzo Fernándezért – jelent meg a brit sajtóban, alig néhány órával az átigazolási időszak zárása előtt.

Fernández 2023-ban igazolt a Benficától a Chelsea-hez akkori brit rekordot jelentő 107 millió fontért; mostani klubváltásával pedig beállítja azt a 125 millió fontos összeget, amelyet a Liverpool fizetett Alexander Isakért tavaly nyáron, ugyanezen a napon.

Fernández hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt, mielőtt hosszú távú szerződést írna alá az Etihad Stadionban; a személyes feltételekben korábban már megállapodtak..

A világbajnok argentin középpályás korábban már dolgozott együtt a City menedzserével, Enzo Marescával, még az olasz szakember Chelsea-nél töltött időszaka alatt. Maresca – miután a nyáron számos középpályást veszített el a csapat – szívesen dolgoznia együtt a játékossal.

Fernándezt tavasszal megbüntette a Chelsea, mert a játékos nyíltan elmondta, hogy a Real madridhoz akar igazolni. Ez nem teljesült, a klubváltás igen..

A nagy munkabírású, gólerős középpályás nem lépett pályára a Chelsea vasárnapi, Brighton elleni 4–3-as bajnoki győzelme alkalmával, ahogy a három nappal korábbi, Luton elleni 2–0-s Ligakupa-sikerből is kimaradt; argentin sajtóhírek szerint ugyanis ő maga kérte, hogy ne nevezzék a keretbe.

Ez már a második alkalom ezen a nyáron, hogy a City megdönti saját átigazolási rekordját, miután korábban 116 millió fontért megszerezték Elliot Andersont a Nottingham Foresttől.