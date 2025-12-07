ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 7. vasárnap
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Meghalt Tóthné Czubók Magdolna

Infostart

2025. december 6-án a hazai amatőr futóközösség egyik ismert és tiszteletben tartott tagja, Tóthné Czubók Magdolna.

Tóthné Czubók Magdolna neve évek óta rendszeresen szerepelt a hazai futóversenyek eredménylistáin - írja a szon.hu.

Rendszeres és lelkes tagja volt a magyar futóközösségnek, számos regionális és országos rendezvényen állt rajthoz, ahol kitartásával és példamutató hozzáállásával vívta ki társai tiszteletét.

Az elhunyt sportember számára a futás nem csupán hobbi volt, hanem szenvedély és életforma. A közösségi médián keresztül a Nyíregyházi Futófesztivál is elbúcsúzott tőle, kiemelve, hogy Tóthné Czubók Magdolna inspirációul szolgált sokak számára, és gyakran hangoztatta: "Fussatok, mert futni jó".

