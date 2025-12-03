ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.66
usd:
326.95
bux:
0
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Edoardo Di Somma (b), a Ferencváros és Ante Viskovic, az olasz Brescia játékosa a vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - AN Brescia mérkõzésen a Komjádi Uszodában 2025. december 2-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Fradi–Brescia: 12–12 után jött a hidegzuhany

Infostart / MTI

A címvédő és már biztosan nyolcaddöntős Ferencváros házigazdaként ötméterespárbajt követően 16-13-ra kikapott az olasz AN Bresciától a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, kedden.

Az első negyedben mindössze egyetlen gól esett, de arra is majdnem hat percet kellett várni. A találatot a Ferencváros szerezte Jansik Szilárd révén, a folytatásban pedig őrületes gólgyártásba kezdtek a felek, a második nyolc percben ugyanis 13 találatot láthattak a szurkolók. Az FTC két góllal vezetett, ám a Brescia egy 5-1-es sorozattal fordított és a nagyszünetben kétgólos előnyben volt.

A harmadik felvonást egy találattal megnyerték a házigazdák, a negyedikben pedig egyenlítettek. Utolsó támadásukat nem tudták lövéssel befejezni, pedig emberelőnyben voltak, a túloldalon pedig Vogel Soma egy másodperccel a vége előtt védeni tudott.

A rendes játékidő 12-12-es döntetlennel zárult, az ötméterespárbajban viszont Manhercz Krisztián és Vámos Márton is hibázott, az olaszok viszont minden kísérletüket gólra váltották.

Az FTC legutóbb 2023. május 23-án kapott ki hazai környezetben a BL-ben, igaz, akkor a spanyol Sabadell rendes játékidőben győzött Budapesten.

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC legközelebb február 11-én a montenegrói Primorac Kotor vendégeként ugrik medencébe.

Kezdőlap    Sport    Fradi–Brescia: 12–12 után jött a hidegzuhany

bajnokok ligája

ferencváros

vízilabda

brescia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet
Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben

Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben

A bejgli idén is slágertermék, ám az árak között sokszor nagy a szórás, így nem mindegy, melyik boltban vesszük meg az ünnepi kedvencet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Five hours of talks between Putin and US negotiators were “constructive”, Kremlin officials say, but “a lot of work lies ahead”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 16:34
Új csapattársat kapott Max Verstappen
2025. december 2. 11:02
Felavatták Bozsik József szobrát – videó
×
×
×
×