Fradi–Brescia: 12–12 után jött a hidegzuhany

Az első negyedben mindössze egyetlen gól esett, de arra is majdnem hat percet kellett várni. A találatot a Ferencváros szerezte Jansik Szilárd révén, a folytatásban pedig őrületes gólgyártásba kezdtek a felek, a második nyolc percben ugyanis 13 találatot láthattak a szurkolók. Az FTC két góllal vezetett, ám a Brescia egy 5-1-es sorozattal fordított és a nagyszünetben kétgólos előnyben volt.

A harmadik felvonást egy találattal megnyerték a házigazdák, a negyedikben pedig egyenlítettek. Utolsó támadásukat nem tudták lövéssel befejezni, pedig emberelőnyben voltak, a túloldalon pedig Vogel Soma egy másodperccel a vége előtt védeni tudott.

A rendes játékidő 12-12-es döntetlennel zárult, az ötméterespárbajban viszont Manhercz Krisztián és Vámos Márton is hibázott, az olaszok viszont minden kísérletüket gólra váltották.

Az FTC legutóbb 2023. május 23-án kapott ki hazai környezetben a BL-ben, igaz, akkor a spanyol Sabadell rendes játékidőben győzött Budapesten.

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC legközelebb február 11-én a montenegrói Primorac Kotor vendégeként ugrik medencébe.