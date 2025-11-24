Pesti szuperrangadó, ráadásul az NB II-ből – sport a tévében

Az Európai Bizottság olyan szabályszigorítást készít elő, amely alapjaiban változtathatja meg a külföldi – főként kínai – beruházások uniós működési feltételeit. A helyi munkaerő kötelező alkalmazása és a technológiatranszfer előírása közvetlenül érintheti Magyarországot, ahol az elmúlt években több milliárd eurós jármű- és akkumulátoripari fejlesztések indultak. A brüsszeli terv így nemcsak iparpolitikai válasz Kína térnyerésére, hanem olyan lépés is, amely érdemben befolyásolhatja a hazai beruházások életképességét és jövőbeli feltételeit.