2025. november 24. hétfő Emma
foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

Pesti szuperrangadó, ráadásul az NB II-ből – sport a tévében

Infostart / MTI

A Vasas-Honvéd helyett választható curling, olasz, spanyol vagy angol foci is. Mutatjuk a teljes hétfői tévés sportkínálatot.

M4 Sport

20.00: Labdarúgás, NB II, Vasas FC-Budapest Honvéd

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

11.00: Curling, Európa-bajnokság, férfiak, Olaszország-Németország

15.00: Curling, Európa-bajnokság, nők, Olaszország-Svédország

Eurosport 2

19.00: Curling, Európa-bajnokság, férfiak, Olaszország-Lengyelország

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Sevilla

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Pisa

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino FC-Como

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Everton

