Beltéri kerékpáros gigaesemény lesz szombaton

A szervezők hétfői tájékoztatása szerint a program célja, hogy minél több embert mozgásra ösztönözzön, és a beltéri sportokat közelebb hozza azokhoz is, akik eddig csak kívülről figyelték a fitneszvilágot.

A tízórás sportnap során - reggel 10 és este 8 között - országszerte több helyszínen pörögnek majd a pedálok. A különlegesség, hogy az esemény nem edzőtermekben, hanem szokatlan, látványos helyszíneken zajlik: például bevásárlóközpontokban, rendezvénycsarnokokban, közösségi terekben vagy kulturális intézményekben. Az első alkalommal sorra kerülő rendezvénnyel a szervezők szeretnék elérni, hogy "kivigyék a sportot az emberek közé", és bebizonyítsák, hogy a mozgás lehet közösségi élmény, buli és kikapcsolódás egyszerre.

A program alapja a közös tekerés, nem az egyéni teljesítmény. Az a helyszín, amely a legtöbb embert mozgatja meg, díjazásban részesül. A nap folyamán zene, műsorvezetők, edzők és egész napos élő közvetítés gondoskodik a hangulatról: a helyszínek húszperces blokkokban kapcsolódnak be az országos online streambe, így a közönség bárhonnan követheti, hol tekernek épp a legtöbben.

Az Óriás Tekerés! az idén indult Aktív Magyarok! programhoz kapcsolódik, és szerves része annak a kezdeményezésnek, amely az egészséges, aktív életmódot szeretné népszerűsíteni minden korosztály számára.

A SZEOSZ a megvalósításba társszervezőket is bevont: közösségek, önkormányzatok és sportegyesületek kapcsolódnak be a tekerésbe. Nyeregbe pattannak többek között Budapesten, Kaposváron, Lentiben, Szegeden, Pécsett és Nagykanizsán is. A helyszínek és regisztrációval kapcsolatos információk az oriastekeres.hu oldalon találhatók.