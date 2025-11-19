ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.65
usd:
330.9
bux:
0
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
waterpolo ball
Nyitókép: zhobla91/Getty Images

Csak semmi foci! – Sport a tévében

Infostart / MTI

Egyetlenegy labdarúgó-mérkőzést sem adnak magyar kommentárral a televíziók szerdán, ami nagyon ritka. Lesz viszont férfi vízilabda-BL, csúcskézilabda, hoki, lovak és sznúker.

M4 Sport

16.00: Tenisz, Davis-kupa, negyeddöntő, Olaszország-Ausztria

20.30: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, VasasPlaket-SPD Radnicki

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-Kolstad

20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Paris Saint-Germain - Barcelona

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

17.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, KalPa-Zürich Lions

Eurosport 1

15.00: Rijád Snooker Bajnokság, 1. forduló

20.00: Rijád Snooker Bajnokság, 2. forduló

Kezdőlap    Sport    Csak semmi foci! – Sport a tévében

kézilabda

vízilabda

televízió

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi megállapodás született a gázról

Történelmi megállapodás született a gázról

Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra, amely az éves indiai behozatal közel 10 százalékát teszi ki - tudósított a The Indian Express.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább szigorítottak a drogtörvényen: mától nincs kegyelem, retteghetnek a kocsmák, szórakozóhelyek

Tovább szigorítottak a drogtörvényen: mától nincs kegyelem, retteghetnek a kocsmák, szórakozóhelyek

A szigorítást a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos is üdvözölte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Once Trump signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 08:20
Ilyen kicsi ország még soha nem jutott ki a futball-világbajnokságra!
2025. november 19. 07:10
A hosszabbításban lőtt két gól hozta meg a skót vb-álmot
×
×
×
×