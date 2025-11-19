Csak semmi foci! – Sport a tévében

M4 Sport
16.00: Tenisz, Davis-kupa, negyeddöntő, Olaszország-Ausztria
20.30: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, VasasPlaket-SPD Radnicki
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-Kolstad
20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Paris Saint-Germain - Barcelona
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
17.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, KalPa-Zürich Lions
Eurosport 1
15.00: Rijád Snooker Bajnokság, 1. forduló
20.00: Rijád Snooker Bajnokság, 2. forduló