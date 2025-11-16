A dublini első félidő lehet a minta

Az előző, ötödik forduló mérkőzései után a portugál válogatottnak 10, a magyarnak 8, az írnek 7, az örménynek pedig 3 pontja lett. Mindez azt jelenti, hogy a portói Portugália–Örményország-mérkőzés megnyerésével Roberto Martínez válogatottja csoportelső és vb-résztvevő lesz, függetlenül a budapesti eredménytől.

Ha az a mérkőzés döntetlenül végződik, marad esélye akár a csoport megnyerésére is a magyar válogatottnak, mivel az UEFA sorozataival ellentétben itt nem az egymás elleni eredmény az első számú döntő kritérium azonos pontszám esetén, hanem a gólkülönbség. A portugáloknak ez most +5, nekünk +2, minden további körülményt is figyelembe véve három- vagy, adott esetben négygólos magyar győzelemre van szükség az előzéshez.

Maradva a realitásnál: Marco Rossi válogatottja, ahogyan azt szinte mindenki számolta a sorsolás napja óta, a második helyért van versenyben, az írekkel. Győzelem és döntetlen esetén megtartja csoportbeli második helyét.

Az írek

„Budapesten még soha nem győzött az ír válogatott” – szól a kicsit trükkös, de megkérdőjelezhetetlen tétel. (Ugyanis 1991-ben megnyertek az írek egy magyarországi barátságos mérkőzést 2–1-re, de nem Budapesten, hanem Győrben.) Ha már továbbfűzzük a történeti szálat: az szintén igaz, hogy az írek eddig két tétmérkőzést, két vb-selejtezőt játszottak Magyarországon, a sem 1969-ben (4:0, gólszerzők: Halmosi, Bene, Puskás Lajos, Kocsis Lajos), sem pedig 1989-ben (0–0) nem tudtak gólt szerezni.

Az írek a leghíresebb csatáruk, az AS Romát erősítő Evan Ferguson nélkül érkeztek Budapestre, de a portugálokat már nélküle győzték le, csütörtökön, Dublinban sem játszott. Ha megnézzük az izlandi Heimir Hallgrímsson által irányított csapat „fejlődési ívét” az őszi csoportszakaszban, jól látszik, a kapitánynak a védelmet sikerült rendbe raknia.

Az első három mérkőzésen, ha úgy tetszik, az első körben, a magyaroktól és az örményektől két-két, a portugáloktól egy gólt kaptak, ez hat. A második szakaszban ellenben, az eddigi két mérkőzésen, egyet sem.

Szereztek eddig hat gólt, ezek közül a sérült Evan Ferguson hármat, Adam Idah egyet, illetve csütörtökön a portugálok ellen Troy Parrott kettőt. Utóbbi, a holland AZ csatára lesz vasárnap délután a legveszélyesebb ír csatár. 2022 óta csupán három gólt szerzett a válogatottban, de az mind emlékezetes számunkra: 2024-ben azzal nyertek az írek felkészülési mérkőzésen, Dublinban ellenünk, illetve a csütörtöki kettő miatt lett éles a ma délutáni találkozó.

Összeállítás

Marco Rossi úgy döntött, hogy Mocsi Attila Ötvös Bence visszakerül a keretbe, Csongvai Áron és Osváth Attila kimarad, miként Bárány Donát, aki továbbra is sérült. A kapitány elképzelhetőnek tartja, hogy a jereváni kezdő tizenegyet küldi a pályára (Dibusz – Négo, Orbán, Szalai – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez – Szoboszlai, Sallai – Varga), ami egyfelől utalás arra, hogy nincs sérültje az előző mérkőzésnek, s eltiltás miatt sem kell kihagyni senkinek az írek elleni mérkőzést.

Ha valamin gondolkodik a változtatást illetően a kapitány, alighanem az, hogy

ne tolja-e fel Loïc Négót Bolla Bendegúz helyére, beállítva a csapatba egy jól fejelő, „igazi” jobb oldali védőt, akár Balogh Botondot, vagy Mocsi Attilát.

Ugyanakkor az olasz-magyar kapitány, akinél immár egyetlen elődjének sincsen több mérkőzése a magyar válogatott élén egyhuzamban (a jereváni volt a 81. mérkőzése, azzal előzte meg az 1957 és 1966 között egyhuzamban 80 mérkőzésen kapitány Baróti Lajost), nem a váratlan húzások embere a döntő szituációkban, szereti tartani magát a jól bevált példákhoz, vagy éppen játékosokhoz.

A magyar válogatott a mostani selejtező-sorozatban a dublini első félidőben és a lisszaboni mérkőzésen játszott eddig a legjobban, előbbi lehet akár a minta.

Mind a két mérkőzés egy időben, magyar idő szerint 15 órakor kezdődik.