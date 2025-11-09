Küzdelem a lehetetlen ellen – dokumentumfilm készült Illés Fanni paralimpiai bajnok úszóról

Pénteken tartották a Hajrá Tete! című dokumentumfilm díszbemutatóját. Korn Anita és Hernáth Csaba alkotása Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó felkészülését mutatja be a 2024-es paralimpiára, végigköveti a párizsi szereplését, és abba is bepillantást nyerünk, hogyan áll helyt közben édesanyaként a sportoló. A film címe, a Hajrá Tete! Illés Fanni kisfiától, Mór Álmostól származik.

Illés Fanni alsó lábszárak nélkül és összenőtt ujjakkal született. Gyermekként sokan nem hittek benne, mégis világbajnok, kétszeres Európa-bajnok lett, a 2020-as tokiói paralimpián pedig aranyérmet nyert 100 méteres mellúszásban. A film több élethelyzetben is szemlélteti az úszó kitartó küzdelmét, ahogyan a fogyatékossággal és az anyasággal kapcsolatos sztereotípiákat igyekszik ledönteni az élsport világában. Intim és inspiráló portré készült az emberi erőről, a bátorságról és az újrakezdésről. Az alkotást alapvetően tévés produkciónak szánták, de filmfesztiválokon is levetítik.

Illés Fanni az InfoRádióban azt mondta, a film nemcsak az ő paralimpiai felkészülését mutatja be, hanem fontos szerepet kapnak a körülötte élő és nekik segítő emberek is. Külön megemlítette közülük a párját, Szabó Álmost – aki az edzője is egyben –, a kisfiát és az édesanyját. Ez tulajdonképpen egy családtörténet, de a sportoló szerint sok más témát, élethelyzetet is érint a film,

a rendezőknek ugyanis alapvető szándéka volt, hogy középpontba kerüljön az anyaság megélése vagy a fogyatékossággal együtt járó élet, küzdelem.

A paralimpiai bajnok úszó reményét fejezte ki, hogy a jövőben valamelyik streaming-szolgáltató felületére is felkerülhet a portréfilm. Ami biztos: november 9-én, vasárnap a Nemzetközi Speciális Filmfesztivál keretében az Eötvös10-ben, november 17-én és 19-én pedig a Verzió Filmfesztiválon a Toldi Moziban is leadják a filmet. Illés Fanni bízik benne, hogy sokakhoz eljut az alkotás. Az előjelek mindenesetre több mint biztatóak, ugyanis a pénteki díszbemutatóra, valamint a vasárnapi vetítésre az összes jegy elfogyott.

A film készítői ott voltak Illés Fanni edzésein, versenyein, sőt még az otthoni környezet is megjelenik. „Láthatják a nézők, hogy mennyit küzdünk a lehetetlenek ellen, és hogy mennyire igyekszünk mindig a megoldásra törekedni" – jegyezte meg a paralimpiai bajnok. Mintegy 110 órányi leforgatott filmanyag állt a stáb rendelkezésére, bár Illés Fanni többnek érezte. Kiemelte, hogy végig nagyon jó volt a hangulat, a stábtagok nem zavarták a felkészülését, százszázalékosan alkalmazkodtak hozzá, illetve az életritmusához.

Mint mondta, forgatás közben nem foglalkozott azzal, hogy melyik szituáció, pillanat kerül majd be a filmbe, igyekezett természetesen és ösztönösen viselkedni. A párjával már látta a végleges verziót, és arra a megállapításra jutottak, hogy nagyon jó lett, örülnek, hogy meg lett örökítve ez az időszak.

Illés Fanni szerint a dokumentumfilm a valóságot szemlélteti, nincs benne semmi mesterkélt, beállított jelenet, nem adtak semmilyen szót vagy mondatot a szájukba, hanem „az élet írta a történetet”. Azt gondolta, hogy az élete és az úszás nem lesz izgalmas mások számára, volt benne szkepszis, megnézve a filmet azonban már úgy véli, izgalmas történet rajzolódott ki, amit érdemes megnézni.