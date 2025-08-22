Donald Trump jelentette be a nagy hírt a labdarúgó-világbajnokságról

A sorsolás időpontját maga Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke jelentette be pénteken hivatalában, a Fehér Házban található Ovális Irodában.

„Valószínűleg ez a világ legnagyobb sporteseménye” – kommentálta a bejelentést Trump, aki mellett ott volt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint a világbajnoki trófea is.

A sportág történetének első 48 csapatos világbajnokságát június 11. és július 19. között rendezik 16 helyszínen. A tornára a három házigazdán kívül eddig tíz csapat jutott ki.