Donald Trump jelentette be a nagy hírt a labdarúgó-világbajnokságról

Idén a második negyedévben a hazai beruházások mennyisége 1,1 százalékkal elmaradt az előző negyedévitől – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Madár István, a Portfolio elemzője értékelte a gyorsjelentést az InfoRádióban.
Jerome Powell ma tartotta utolsó beszédét Jackson Hole-ban, az amerikai jegybankelnök szavaiból az vehető ki, hogy végre elkezdődhet a Donald Trump által is erősen sürgetett kamatvágás az Egyesült Államokban. Erre azonnal jött is a reakció a piacokon: esik a dollár, ugranak a tőzsdék és emelkedik az arany árfolyama.