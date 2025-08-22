ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.18
usd:
336.97
bux:
105513.1
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
WASHINGTON, DC - AUGUST 22: U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office while Andrew Giuliani (L-R), Richard Grenell, Vice President JD Vance, FIFA President Gianni Infantino (3rd R), Homeland Security Director Kristi Noem, and senior advisor to the White Houseâs World Cup Task Force Carlos Cordeiro look on August 22, 2025 in Washington, DC. Trump announced the FIFA World Cup 2026 draw will take place at The Kennedy Center. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Donald Trump jelentette be a nagy hírt a labdarúgó-világbajnokságról

Infostart / MTI

December 5-én a washingtoni Kennedy Centerben sorsolják majd ki a jövő nyári amerikai, mexikói és kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság csoportbeosztását.

A sorsolás időpontját maga Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke jelentette be pénteken hivatalában, a Fehér Házban található Ovális Irodában.

„Valószínűleg ez a világ legnagyobb sporteseménye” – kommentálta a bejelentést Trump, aki mellett ott volt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint a világbajnoki trófea is.

A sportág történetének első 48 csapatos világbajnokságát június 11. és július 19. között rendezik 16 helyszínen. A tornára a három házigazdán kívül eddig tíz csapat jutott ki.

Kezdőlap    Sport    Donald Trump jelentette be a nagy hírt a labdarúgó-világbajnokságról

fifa

donald trump

gianni infantino

labdarúgó-világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Itt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Jerome Powell ma tartotta utolsó beszédét Jackson Hole-ban, az amerikai jegybankelnök szavaiból az vehető ki, hogy végre elkezdődhet a Donald Trump által is erősen sürgetett  kamatvágás az Egyesült Államokban. Erre azonnal jött is a reakció a piacokon: esik a dollár, ugranak a tőzsdék és emelkedik az arany árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

A UN-backed body confirms famine in Gaza Strip and surrounding areas, and says half a million are facing "catastrophic" conditions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 19:04
A hínárral is megküzdött az aranyért a magyar világbajnok
2025. augusztus 22. 17:46
Itt a vége, búcsúzhatunk ettől a Forma–1-es futamtól
×
×
×
×