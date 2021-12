Elképesztő dráma, Max Verstappen a világbajnok

A rajtot Hamilton kapta el jobban, majd Verstappen az első körben megelőzte, de vissza kellett adnia a pozíciót, mert leszorította brit riválisát. A folytatásban a mercedeses egyre nagyobb előnyt autózott össze.

Verstappen cserélt kereket előbb, de nem sokkal később Hamilton is kiállt a boxba. A másik Red Bull pilóta, Sergio Perez mögé került, aki nagy csatát vívott vele, és nemcsak feltartotta, hanem kétszer is visszaelőzte a címvédőt. Végül Hamilton el tudott menni és tartotta is előnyét Verstappennel szemben.

A holland egy virtuális biztonsági autós szakasz alatt kiment még egyszer kereket cserélni, Hamiltont pedig nem hívta ki csapata. A különbség csökkent ugyan, de úgy tűnt, a brit meg tudja tartani előnyét 10-11 másodperc körül. A hajrában viszont Latifi a falnak ütközött a Wiliamsszel, és beküldték a biztonsági autót. Verstappen még egyszer kiment friss gumikért, Hamiltont pedig megint nem hozták ki. Először úgy tűnt, a kettejük között lévő, már lekörözött versenyzőket nem kellett elengedie Hamiltonnak az újraengedéskor, ám végül másként döntött Michael Masi versenyigazgató, ami kiváltotta a Mercedes felháborodását. Így egy köre maradt Hamiltonnak és Verstappennek az utolsó nagy csatára. Az újraindítást követően, a frissebb gumikon a holland előzni is tudott, és később is megtartotta az első pozíciót.

A Red Bull pilótája pályafutása első vb-címét nyerte.

A harmadik helyen Carlos Sainz ért célba a Ferrarival.

A konstruktőri bajnoki címet a Mercedes szerezte meg.

Nyitókép: MTI/AP/Haszan Ammar