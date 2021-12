Sportolók, akik elfogadhatatlannak tartják a Verstappen-győzelemhez vezető döntéseket

A sport világában vegyes a fogadtatása Max Verstappen Forma-1-es világbajnoki győzelmének, a kritizálók szerint a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíj végén megkérdőjelezhető, "elfogadhatatlan" döntések születtek, amelyek aztán a Red Bull holland versenyzőjének sikeréhez vezettek.

A Tottenham Hotspur Európa-bajnoki ezüstérmes angol válogatott labdarúgója, Harry Kane például a Twitter-oldalán úgy vélte, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltont megfosztották nyolcadik diadalától.

Az utolsó kör Max Verstappen előzésével és Lewis Hamilton két kétségbeesett próbálkozásával:

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!!



WHAT A FINISH!!!! HE'S DONE IT!!!



A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX — TSN (@TSN_Sports) December 12, 2021

A 36 éves brit pilóta végig vezetett a futamon, de öt körrel a leintés előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely lehetőséget teremtett Verstappennek az előzésre. Ezután előbb azt közölték, hogy a két vb-rivális közé "beszorult", lekörözött pilóták nem előzhetik meg a Safety Cart, egy körrel később aztán megváltoztatták ezt a döntést, melynek eredményeként a friss gumikkal támadó Verstappen az utolsó körben lehagyta Hamiltont, ez pedig vb-címet ért neki.

I’m new to F1 and it’s been amazing to watch Lewis and Max battle it out. I’m no expert on it but I feel like there’s some bizarre rules that give an unfair advantage like today ? Why should Hamilton be penalised for somebody else’s crash? — Harry Kane (@HKane) December 12, 2021

Azt írta, új a sportágban. "Nem vagyok szakértő, de úgy érzem, néhány bizarr szabály teljes mértékben sportszerűtlen előnyt, vagy hátrányt eredményez. Miért kellene Hamiltonnak bűnhődnie más valaki balesete miatt?" - tette fel a kérdést Kane, aki úgy vélte, a Mercedes brit versenyzője "szó szerint tökéletes futamot teljesített, majd elvették tőle a vb-címet". A csatár szerint "kár, hogy ennek így kellett végződnie".

A jövőre Hamilton csapattársaként a Mercedesnél versenyző George Russell szintén igazságtalannak érezte a futam végeredményét.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen. — George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021

"Ez elfogadhatatlan! Max egy kiváló versenyző, akinek fantasztikus idénye volt, én pedig nagyon tisztelem őt, de ami itt a verseny végén történt, az teljes mértékben elfogadhatatlan. Nem is hiszem el, amit láttam" - írta Twitter-oldalán Russell.

A britek 1996-os világbajnoka, Damon Hill szintén a versenybíróság döntéseit kritizálta. "Ez a sportág irányításának egy új módja, amelyben a versenyigazgató ad hoc döntéseket hozhat" - fogalmazott Hill.

A lot of not very happy people. And a lot of very happy people. This is a new way of running the sport where the Race Director can make these ad hoc decisions. Its been a bit too 'guess what I'm going to do now' I think. #f1 — Damon Hill (@HillF1) December 12, 2021

A háromszoros világbajnok skót Jackie Stewart ugyanakkor az Eurosportnak nyilatkozva azt mondta, a Forma-1-nek nagyon jó, hogy új világbajnoka van, miután Hamilton évekig dominált.

"A Red Bull és Max nagyon jó párost alkotnak, és úgy gondolom, hogy a jövőben jelentős sikereket fognak még elérni" - nyilatkozott Stewart.

Nyitókép: MTI/AP/Kamran Dzsebreili