Új edző kerül a Szeged vízilabdacsapatának élére

A klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi vezetőedző, Szabó Zoltán már az idény elején közölte, civil foglalkozása mellett már nem tudja ellátni a feladatot. Helyére a klub saját nevelésű játékosa, Kiss Csaba (képünkön) kerül.

"Nagy kihívás lesz, de örömmel vállaltam el a feladatot. Kaptam már annyit ettől a klubtól, hogy most vissza is adjak, és dolgozzak a szegedi sikerekért" – nyilatkozta Kiss Csaba, aki jelenleg a Szegedi Vízipóló Suli gyermek korosztályának a trénere. Hozzátette, bízik benne, hogy a jövőben minél több szegedi tehetséget be tudnak építeni a csapatba.

A Szeged jelenleg a 13. helyen áll a 16 csapatos ob I-ben.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó