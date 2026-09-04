Pozsonyi Piknik, fesztivál Újlipótvárosban: külön standdal ott lesznek a Nemzeti Filharmonikusok is szombaton

A Pozsonyi Piknik a főváros egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja. A Pozsonyi úton és az Újpesti rakparton Újlipótvárosban minden évadkezdéskor, minden szeptember első szombatján az összes kulturális intézmény, zenekar, színház felvonul. Hirdetik az évadműsorukat, árusítják a portékájukat. Vannak lehetőségek találkozni művészekkel, kedvezményeket kínálunk, játékos programokon lehet részt venni. Például a mi standunkon nyereményjegyeket is lehet nyerni egy kvízjáték kitöltésével – mondta el az InfoRádióban Komoretto Gábor, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar szervezési és értékesítési csoportvezetője. Hozzátette: „a kicsiknek is készülünk mindig kedvességekkel. Nem árulok el titkot, például lufikat fújunk és kitűzőket adunk ajándékba. Úgyhogy ez egy igazi kulturális utcafesztivál Budapesten, és mi a Nemzeti Filharmonikusokat képviseljük ott, mint az értékesítés és a jegyárusítás” – tette hozzá.
A színházak esetében lehet színművészekkel találkozni, a filharmonikusok esetében is pedig zenészekkel. Két zenész kollégánk lesz jelen szombaton, akik vállalták a fellépést.
Móré Irén fuvolaművész és Szabó Krisztina hegedűművész Mozart-szólókat fognak játszani különböző időpontokban a délelőtt folyamán, a Színházak utcája 31-es standján, ahol a Nemzeti Filharmonikusok sátra lesz majd megtalálható
– mondta el Komoretto Gábor.
Az eddigi tapasztalatok szerint nagyon sokan megfordulnak ilyenkor a fesztiválon, mindenki, aki „falja” a kultúrát, mindenki, aki fogyasztja a kultúrát, akit csak távolról érint, vagy aki csak kíváncsi az egészre egy gyönyörű környezetben, a Szent István park környékén. Mindig hatalmas az érdeklődés a Jászai Mari tértől a Szent István park végéig, és azt gondolom, hogy ez most is így lesz. Sok emberre számítunk, szép idő lesz, nagy részvétellel. Ilyenkor egymással is „szakmáznak” a különböző zenekarok, színházak,
nagyon jó alkalom ez a találkozásokra nem csak a közönségünkkel, hanem a szakmabéliekkel is, úgyhogy ez tényleg egy örömünnep
– mondta el az InfoRádióban Komoretto Gábor, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szervezési és értékesítési csoportvezetője a szombati Pozsonyi Piknikről.
A cikk Rozgonyi Ádám hanganyaga alapján készült.