Pozsonyi Piknik, fesztivál Újlipótvárosban: külön standdal ott lesznek a Nemzeti Filharmonikusok is szombaton

A Pozsonyi Piknik a főváros egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja. A Pozsonyi úton és az Újpesti rakparton Újlipótvárosban minden évadkezdéskor, minden szeptember első szombatján az összes kulturális intézmény, zenekar, színház felvonul. Hirdetik az évadműsorukat, árusítják a portékájukat. Vannak lehetőségek találkozni művészekkel, kedvezményeket kínálunk, játékos programokon lehet részt venni. Például a mi standunkon nyereményjegyeket is lehet nyerni egy kvízjáték kitöltésével – mondta el az InfoRádióban Komoretto Gábor, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar szervezési és értékesítési csoportvezetője. Hozzátette: „a kicsiknek is készülünk mindig kedvességekkel. Nem árulok el titkot, például lufikat fújunk és kitűzőket adunk ajándékba. Úgyhogy ez egy igazi kulturális utcafesztivál Budapesten, és mi a Nemzeti Filharmonikusokat képviseljük ott, mint az értékesítés és a jegyárusítás” – tette hozzá.

A színházak esetében lehet színművészekkel találkozni, a filharmonikusok esetében is pedig zenészekkel. Két zenész kollégánk lesz jelen szombaton, akik vállalták a fellépést.

Móré Irén fuvolaművész és Szabó Krisztina hegedűművész Mozart-szólókat fognak játszani különböző időpontokban a délelőtt folyamán, a Színházak utcája 31-es standján, ahol a Nemzeti Filharmonikusok sátra lesz majd megtalálható

– mondta el Komoretto Gábor.

Az eddigi tapasztalatok szerint nagyon sokan megfordulnak ilyenkor a fesztiválon, mindenki, aki „falja” a kultúrát, mindenki, aki fogyasztja a kultúrát, akit csak távolról érint, vagy aki csak kíváncsi az egészre egy gyönyörű környezetben, a Szent István park környékén. Mindig hatalmas az érdeklődés a Jászai Mari tértől a Szent István park végéig, és azt gondolom, hogy ez most is így lesz. Sok emberre számítunk, szép idő lesz, nagy részvétellel. Ilyenkor egymással is „szakmáznak” a különböző zenekarok, színházak,

nagyon jó alkalom ez a találkozásokra nem csak a közönségünkkel, hanem a szakmabéliekkel is, úgyhogy ez tényleg egy örömünnep

– mondta el az InfoRádióban Komoretto Gábor, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szervezési és értékesítési csoportvezetője a szombati Pozsonyi Piknikről.

Fesztiválhangulat lesz az Újpesti rakparton szombaton A Pozsonyi Piknik Újlipótváros és Budapest egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil kulturális rendezvénye. Szeptember 5-én ismét igazi fesztiválhangulat tölti meg az Újpesti rakpartot: a kitelepülő színházak és vásárosok mellett koncertek, családi programok, kézműves foglalkozások, illetve gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket. A helyszínre több mint 50 színház és közel 150 árus települ ki, a rakpartról nyíló Radnóti Miklós utcában pedig idén ismét a Gyerekpiknik kap helyet.

A cikk Rozgonyi Ádám hanganyaga alapján készült.