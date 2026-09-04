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Érdeklõdõk a 11. Pozsonyi Pikniken Budapesten, az Újpesti rakparton 2019. szeptember 7-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Pozsonyi Piknik, fesztivál Újlipótvárosban: külön standdal ott lesznek a Nemzeti Filharmonikusok is szombaton

InfoRádió

Szombaton rendezik meg a Pozsonyi Pikniket, Újlipótváros és Budapest egyik legismertebb kulturális fesztiválját. A Jászai Mari tér és a Szent István park közötti területen zajló, egész napos programsorozat idén is színházi, zenei, irodalmi és családi eseményekkel várja a látogatókat. A fesztiválon a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar is önálló standdal képviselteti magát.

A Pozsonyi Piknik a főváros egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja. A Pozsonyi úton és az Újpesti rakparton Újlipótvárosban minden évadkezdéskor, minden szeptember első szombatján az összes kulturális intézmény, zenekar, színház felvonul. Hirdetik az évadműsorukat, árusítják a portékájukat. Vannak lehetőségek találkozni művészekkel, kedvezményeket kínálunk, játékos programokon lehet részt venni. Például a mi standunkon nyereményjegyeket is lehet nyerni egy kvízjáték kitöltésével – mondta el az InfoRádióban Komoretto Gábor, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar szervezési és értékesítési csoportvezetője. Hozzátette: „a kicsiknek is készülünk mindig kedvességekkel. Nem árulok el titkot, például lufikat fújunk és kitűzőket adunk ajándékba. Úgyhogy ez egy igazi kulturális utcafesztivál Budapesten, és mi a Nemzeti Filharmonikusokat képviseljük ott, mint az értékesítés és a jegyárusítás” – tette hozzá.

A színházak esetében lehet színművészekkel találkozni, a filharmonikusok esetében is pedig zenészekkel. Két zenész kollégánk lesz jelen szombaton, akik vállalták a fellépést.

Móré Irén fuvolaművész és Szabó Krisztina hegedűművész Mozart-szólókat fognak játszani különböző időpontokban a délelőtt folyamán, a Színházak utcája 31-es standján, ahol a Nemzeti Filharmonikusok sátra lesz majd megtalálható

– mondta el Komoretto Gábor.

Az eddigi tapasztalatok szerint nagyon sokan megfordulnak ilyenkor a fesztiválon, mindenki, aki „falja” a kultúrát, mindenki, aki fogyasztja a kultúrát, akit csak távolról érint, vagy aki csak kíváncsi az egészre egy gyönyörű környezetben, a Szent István park környékén. Mindig hatalmas az érdeklődés a Jászai Mari tértől a Szent István park végéig, és azt gondolom, hogy ez most is így lesz. Sok emberre számítunk, szép idő lesz, nagy részvétellel. Ilyenkor egymással is „szakmáznak” a különböző zenekarok, színházak,

nagyon jó alkalom ez a találkozásokra nem csak a közönségünkkel, hanem a szakmabéliekkel is, úgyhogy ez tényleg egy örömünnep

– mondta el az InfoRádióban Komoretto Gábor, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szervezési és értékesítési csoportvezetője a szombati Pozsonyi Piknikről.

A cikk Rozgonyi Ádám hanganyaga alapján készült.

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Kezdőlap    Kultúra    Pozsonyi Piknik, fesztivál Újlipótvárosban: külön standdal ott lesznek a Nemzeti Filharmonikusok is szombaton

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