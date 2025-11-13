ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Egy légtornász artista bemutatja produkcióját a cirkuszban.
Nyitókép: Unsplash

Hároméves lett a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

November 10-én ünnepelte harmadik születésnapját a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum. Az örökségvédelem és a kutatás mellett fontos szerepet kapnak az úgynevezett villámkiállítások is.

Az örökségvédelem, valamint a magyar cirkuszi emlékek szakszerű kutatása és gyűjtése is feladata a három éve létrehozott Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívumnak. Az intézmény rendszeresen szervez úgynevezett villámkiállításokat, amelyeken különleges cirkuszi kellékeket is bemutatnak.

A folyamatosan gyarapodó múzeumi gyűjteményben 40 ezer műtárgyat, 4 ezer könyvet, 10 ezer folyóiratot, 250 cirkuszi zenekari kottát, sok száz hazai és nemzetközi cirkuszi műsorfüzetet, artistanövendékek vizsgamunkáit és 62 iratfolyóméter intézményi dokumentumot őriznek.

Az ingyenes kutatószolgálaton keresztül ezek a cirkusztörténeti forrásanyagok a nagyközönség számára is elérhetőek.

A Nemzetközi Cirkuszi Szakkönyvtár nyilvános, folyamatosan látogatható.

Joó Emese főmuzeológus, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum vezetője az InfoRádióban kiemelte a többi között a folyamatosan zajló kutatásokat, az artisták személyes történetei megismerésének fontosságát.

„Nem csak cirkusztörténeti anyagot kutatunk, hanem van egy nagyon erős érdeklődésünk a jelen felé is, amiben most már a magyar artistaközösség is a partnerünk és a támogatók, ők is részt vesznek a munkában” – mondta az intézményvezető.

Egy új műfajt is alkottak: a villámkiállításokat

– tette hozzá. Ezeken nagyon izgalmas műtárgyakat mutatnak be, legutóbb például Takács Endre és Éva – művésznevükön Evelyn és André – légtornász házaspár Bambusz elnevezésű, hengeperzsnek nevezett kellékét, amivel 1963. május 1-én mutatták be légtornász számukat egy helikopteren függve a Városliget felett. A villámkiállítást egy 8 perces film kíséri, amit aztán a YouTube-on és más közösségi oldalakon is meg lehet tekinteni angolul és magyarul.

A főmuzeológus leszögezte, az artista társadalom nemzetközi, a magyar művészek közül is nagyon sokan vannak folyamatosan úton, és a múzeumnál szeretnék, ha az általuk a gyűjteménybe bekerült értékeket megismerné a közönség.

A villámbemutatók után közzétett nemzetközi filmanyaggal is a célközönséghez igazodnak, és más artistaművészeket is arra biztatnak, hogy támogassák az intémzény saját, már nem használatos rekvizitjeikkel, kosztümjeikkel. Ezeket a műtárgyakat megbecsülik és közzéteszik a nemzetközi közönség számára is – jegyezte meg a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum vezetője.

