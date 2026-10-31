Evakuálja diplomatáit Szaúd-Arábiából az Egyesült Államok

Biztonsági fenyegetés miatt az amerikai külügyminisztérium elrendelte Szaúd-Arábiában tartózkodó diplomatái és családtagjai egy részének kimenekítését - került föl a minisztérium honlapjára pénteken.

Az október 23-i keltezésű közleményben a külügyminisztérium utasította a nem létfontosságú amerikai kormányzati személyzetet és hozzátartozóikat, hogy hagyják el Szaúd-Arábiát biztonsági fenyegetések miatt. A dokumentum hangsúlyozta, az Irán által támogatott húszi lázadók harci cselekményei Szaúd-Arábia ellen, beleértve a polgári repülőterek és más kritikus infrastruktúra elleni támadásokat, civil áldozatokkal járt, komoly közlekedési fennakadásokat okoztak.

A közlemény figyelmeztetett, a konfliktus gyorsan eszkalálódhat a közvetlen harci övezeten túl.

Az amerikai külügyminisztérium kiemelte, az országban maradó diplomatáknak külön engedélyt kell kérniük a misszióvezetőtől, hogy Szaúd-Arábia bármelyik repülőterét használhassák, tekintettel a királyság repülőterei ellen a közelmúltban végrehajtott rakéta- és dróntámadásokra. Ezen kívül nem utazhatnak a jemeni határhoz 20 mérföldnél közelebb.