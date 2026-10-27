Bár pártja kiadott egy nyilatkozatot, Flávio Bolsonaro bíróságra megy

Brazíliában a konzervatív jelölt, Flávio Bolsonaro pártja hétfőn elismerte vetélytársa, a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnök újraválasztását az ország élére, egy olyan választás után, amelyet Donald Trump amerikai elnök „manipuláltnak” minősített.

Flávio Bolsonaro szenátor ugyanakkor nem ismerte el hivatalosan vereségét. Bár lemondott arról, hogy a választás érvénytelenítését kérje, kijelentette, hogy a bírósághoz fordul majd Lula jelöltségének érvénytelenítése érdekében gazdasági és politikai hatalommal való visszaélés miatt.

Az újraválasztott államfő, aki kedden ünnepli 81. születésnapját,

minden várakozást felülmúlva ledolgozta az első fordulóban elszenvedett lemaradását, és példátlan módon negyedik mandátumot szerzett.

Latin-Amerika legnagyobb országa továbbra is baloldali marad egy olyan régióban, amely többségében jobboldali irányultságú.

A világ több vezetőjével ellentétben az Egyesült Államok elnöke siralmasnak minősítette az eredményt.

„Őszintén szólva, ez is egy újabb meghamisított választásnak tűnt (...) annyira korrupt volt, annyira szánalmas” – mondta Donald Trump újságíróknak Washingtonban.

„Elismerjük a legfelsőbb választási bíróság által kihirdetett elnökválasztási eredményt”

– jelentette be mindazonáltal Flávio Bolsonaro pártja egy közleményben, miközben magyarázatot kért a kampány során Lula által jóváhagyott szociális támogatások hatására vonatkozóan.

Flávio Bolsonaro már vasárnap este „csalásról” beszélt, és a választás érvénytelenítését követelte amiatt, hogy Lula kérésére két órával meghosszabbították a voksolást, mert egyes választókat állítólag megakadályoztak abban, hogy eljussanak az urnákhoz. A jobboldali jelölt két régióban a heves esőzések miatt hasonló kérelmet nyújtott be.