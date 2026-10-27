ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.44
usd:
329.34
bux:
143351.4
2026. október 27. kedd Szabina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Flávio Bolsonaro szenátor, Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia nyilatkozik a sajtónak a puccskísérlettel vádolt apja és társai bünetőperében hozott ítélet kihirdetése után Brazíliavárosban 2025. szeptember 11-én. A bírói testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte a háziőrizetben levő 70 éves politikust, aki fellebbezhet az ítélet ellen. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és a 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott, Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Bár pártja kiadott egy nyilatkozatot, Flávio Bolsonaro bíróságra megy

Infostart / MTI

Maga a szenátor nem ismerte be, hogy vesztett, és bár érvénytelenítést nem fog kérni, bírósághoz fog fordulni ellenfele, Luiz Inácio Lula da Silva jelöltségének érvénytelenítése érdekében.

Brazíliában a konzervatív jelölt, Flávio Bolsonaro pártja hétfőn elismerte vetélytársa, a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnök újraválasztását az ország élére, egy olyan választás után, amelyet Donald Trump amerikai elnök „manipuláltnak” minősített.

Flávio Bolsonaro szenátor ugyanakkor nem ismerte el hivatalosan vereségét. Bár lemondott arról, hogy a választás érvénytelenítését kérje, kijelentette, hogy a bírósághoz fordul majd Lula jelöltségének érvénytelenítése érdekében gazdasági és politikai hatalommal való visszaélés miatt.

Az újraválasztott államfő, aki kedden ünnepli 81. születésnapját,

minden várakozást felülmúlva ledolgozta az első fordulóban elszenvedett lemaradását, és példátlan módon negyedik mandátumot szerzett.

Latin-Amerika legnagyobb országa továbbra is baloldali marad egy olyan régióban, amely többségében jobboldali irányultságú.

A világ több vezetőjével ellentétben az Egyesült Államok elnöke siralmasnak minősítette az eredményt.

„Őszintén szólva, ez is egy újabb meghamisított választásnak tűnt (...) annyira korrupt volt, annyira szánalmas” – mondta Donald Trump újságíróknak Washingtonban.

„Elismerjük a legfelsőbb választási bíróság által kihirdetett elnökválasztási eredményt”

– jelentette be mindazonáltal Flávio Bolsonaro pártja egy közleményben, miközben magyarázatot kért a kampány során Lula által jóváhagyott szociális támogatások hatására vonatkozóan.

Flávio Bolsonaro már vasárnap este „csalásról” beszélt, és a választás érvénytelenítését követelte amiatt, hogy Lula kérésére két órával meghosszabbították a voksolást, mert egyes választókat állítólag megakadályoztak abban, hogy eljussanak az urnákhoz. A jobboldali jelölt két régióban a heves esőzések miatt hasonló kérelmet nyújtott be.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Bár pártja kiadott egy nyilatkozatot, Flávio Bolsonaro bíróságra megy

elnök

győzelem

brazília

választás

vereség

luiz inácio lula da silva

flavio bolsonaro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tibor Dávid a Wekerle Plusz programról: egy háztartás számára 22,5 millió forint elég nagy összeg

Tibor Dávid a Wekerle Plusz programról: egy háztartás számára 22,5 millió forint elég nagy összeg
A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel az ország összes településén elérhető lesz a tervek szerint, és sem gyermekre, sem házastársra vonatkozó feltételt nem kötöttek hozzá. A felvehető hitelösszeg 15 millió forint fix 3 százalékos kamattal, ezen kívül 30-tól akár 50 százalékig terjedő, legfeljebb 7,5 millió forint állami támogatást adnak hozzá. A program részleteiről és a hozzá fűzött reményekről Tibor Dávidot, az ÉVOSZ alelnökét kérdezte az InfoRádió.
Nagy Dávid: valószínűleg nem a választásokon fog eldőlni, milyen kormány alakulhat Izraelben

Nagy Dávid: valószínűleg nem a választásokon fog eldőlni, milyen kormány alakulhat Izraelben

Október 27-én újra választásokat tartanak Izraelben. A választópolgárok először járulnak az urnákhoz az 2023. október 7-i események és az azt követő háborús időszak után. A közvélemény-kutatások szerint a legnagyobb ellenzéki kihívó erő, Gadi Eisenkot pártja és a jelenleg kormányzó Benjámin Netanjahu vezette kormánypárt fej-fej mellett halad. Az izraeli választások tétjéről és kimeneteléről Nagy Dávidot, az Oeconomus biztonságpolitikai elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.27. kedd, 18:00
Farkas András
nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esik az OTP. rossz a hangulat a magyar tőzsdén

Esik az OTP. rossz a hangulat a magyar tőzsdén

Továbbra is az AI-hoz köthető befektetések és az iráni háború okozta nehéz energiapiaci helyzet van a piacok fókuszában. Tegnap újabb lendületet kaptak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután az Anthropic benyújtotta a Nasdaqra történő tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat. A vállalat piacra lépése 2026 újabb jelentős technológiai tőzsdei bevezetése lehet a SpaceX júniusi, hatalmas érdeklődéssel övezett debütálását követően. Ami a mai napot illeti, a tengerentúlon beindul az adatdömping: jön a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, a fogyasztói bizalom és a magánszektor friss foglalkoztatásának friss adata is. Egyelőre felemás a hangulat Európa tőzsdéin, a BUX index elsősorban az OTP miatt esik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban: meglepő hazai látnivalók és munkahelyek is szerepelnek a listán

Íme az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban: meglepő hazai látnivalók és munkahelyek is szerepelnek a listán

Idén 13. alkalommal került megrendezésre az Év kutyabarát helye kampány, és ismét hatalmas érdeklődés övezte a kutyabarát szállások, vendéglátóhelyek és munkahelyek megmérettetését.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel heads to polls for pivotal election defined by security and democracy

Israel heads to polls for pivotal election defined by security and democracy

Many fear neither of the leading political blocs will win enough seats for a majority - meaning weeks or months of political wrangling may lie ahead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 27. 09:11
Vannak helyek, ahol tarolt Vucic pártja a szerbiai választásokon
2026. október 27. 08:49
Szállást keres Bécsben? Változás jön, új dologra kell figyelni
×
×