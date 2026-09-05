Üzent a német elnök az AfD várható győzelme előtt

„Az etnikai alapú gondolkodásmód és a nacionalista elszigetelődés egyszerűen nem jelent megoldást a 21. század kihívásaira” – jelentett ki Steinmeier a pénteki lakossági fesztiválon, amelyen kétezer önkéntes segítő vett részt az elnök második hivatalos bonni rezidenciáján.

A német államfő szerint meg kell védeni az ország demokratikus értékeit azokkal szemben, „akik megvetik és lábbal tiporják őket”.

Steinmeier, aki tíz év után márciusban távozik hivatalából, „eredménynek” és mindenki számára „áldásnak” nevezte a demokráciát.

Szász-Anhaltban vasárnap tartják a tartományi parlamenti választásokat. A közvélemény-kutatások szerint az AfD nagy előnnyel vezet, és esélye van az abszolút többség megszerzésére. A 2013-ban alapított, gyorsan felemelkedett párt euroszkeptikus, szélsőjobboldali, bevándorlásellenes programot hirdet.

Steinmeier a beszédében nem említette sem a pártot, sem a választásokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „a gyűlöletre és a felbujtásra nem lehet jövőt építen”".

A történelmi Hammerschmidt villában összegyűlt önkéntesekhez szólva a 70 éves elnök úgy fogalmazott: „Most éppen olyan emberekre van szükségünk, mint ti, és nektek is szükségetek van országunk sok polgárának támogatására, a nagy, gyakran túlságosan is hallgatag többségére”.