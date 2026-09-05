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Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Pusztító robbanás történt egy katonai bázison, többen életüket vesztették

Infostart / MTI

Legalább tízen életüket vesztették és több tucatnyian megsebesültek egy La Paztól mintegy 30 kilométerre, Viachában lévő bolíviai katonai bázison pénteken történt robbanásban – közölték a helyi hatóságok.

A robbanás egy pirotechnikai anyagok tárolására használt raktárban történt, ahol a védelmi minisztérium tűzijátékkészletét tartották. A hatósági közlemény szerint a robbanás okát egyelőre vizsgálják.

Rita Nebraska, Viacha egészségügyi igazgatója a helyi televíziónak elmondta, hogy a balesetben mintegy 10-15 ember vesztette életét, 62-en pedig megsérültek. A sérültek közül 14-et szállítottak La Paz-i kórházakba.

Sok ház megrongálódott, a legtöbbnek az ablakai törtek be a detonációtól.

Nebraska közlése szerint a helyszínen dolgozó tűzoltók arra figyelmeztettek, hogy nagy a kockázata egy újabb robbanásnak, ezért felszólította a lakosságot, maradjon legalább 150 méter távolságra a helyszíntől.

Rodrigo Paz bolíviai elnök az X közösségi platformon együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak és az érintett lakosságnak, és hangsúlyozta, hogy alapos vizsgálatot rendelt el az ügyben.

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