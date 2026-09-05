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Maszkos, feketébe öltözött tüntetők nagy csoportjai bénították meg szombaton a doveri kikötő forgalmát. A brit rendőrség a helyszínen próbál tárgyalni a demonstrálókkal.
Nyitókép: Unsplash.com

Maszkos tüntetők bénították meg a doveri kikötő forgalmát – videó

Infostart / MTI

Maszkos, feketébe öltözött tüntetők nagy csoportjai bénították meg szombaton a doveri kikötő forgalmát. A brit rendőrség a helyszínen próbál tárgyalni a demonstrálókkal.

A doveri kikötő az X közösségi platformon közölte, hogy a tüntetés okozta forgalmi zavar a kikötő és a város útvonalait is érinti.

A helyszínen készült videókon látható, hogy tüntetők elállják az útkereszteződéseket és körforgalmakat a kikötő környékén, akadályozva a járművek továbbhaladását.

A kenti rendőrség szintén az X-en tájékoztatta a lakosságot arról, hogy tudnak a kialakult helyzetről, a helyszínen vannak és tárgyalnak a tüntetőkkel.

Dover Nagy-Britannia legforgalmasabb nemzetközi komp- és utasforgalmi kikötője. A kikötő honlapja szerint tavaly több mint kilencmillió utas és több mint kétmillió tehergépjármű fordult meg a területén.

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