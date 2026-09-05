Maszkos tüntetők bénították meg a doveri kikötő forgalmát – videó

A doveri kikötő az X közösségi platformon közölte, hogy a tüntetés okozta forgalmi zavar a kikötő és a város útvonalait is érinti.

A helyszínen készült videókon látható, hogy tüntetők elállják az útkereszteződéseket és körforgalmakat a kikötő környékén, akadályozva a járművek továbbhaladását.

A kenti rendőrség szintén az X-en tájékoztatta a lakosságot arról, hogy tudnak a kialakult helyzetről, a helyszínen vannak és tárgyalnak a tüntetőkkel.

Masked men have been pictured on the streets of Dover on Saturday morning.



Kent Police said they have not received any reports of violent incidents and are talking to demonstrators.



? https://t.co/IMmg6HeAns pic.twitter.com/nZfr9jgXla — Sky News (@SkyNews) September 5, 2026

Dover Nagy-Britannia legforgalmasabb nemzetközi komp- és utasforgalmi kikötője. A kikötő honlapja szerint tavaly több mint kilencmillió utas és több mint kétmillió tehergépjármű fordult meg a területén.