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Nyitókép: Lukasz Kochanek/Getty Images

Rejtély Dallasban: három embert holtan, egyet pedig válságos állapotban találtak

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A hatóságok értetlenül állnak az eset előtt, hiszen nemhogy azt nem tudni, mi végzett a három áldozattal, de kettejükről azt sem tudni, kik voltak.

Három embert holtan találtak egy dallasi házban, egy negyedik személyt pedig kórházba szállítottak, a történtek körülményei azonban egyelőre tisztázatlanok – írja a People híradása nyomán az Origo.

A rendőrség és a tűzoltók augusztus utolsó napján vonultak ki a házhoz egy bejelentés miatt. A hatóságok nem találtak sem kábítószer-használatra, sem erőszakra utaló jeleket, gázszivárgást vagy magas szén-dioxid-szintet sem észleltek, így egyelőre rejtély, hogy mi okozhatta a tragédiát.

„Az előzetes vizsgálat alapján a rendőrök négy eszméletlen embert találtak a helyszínen. Megállapították, hogy közülük hárman meghaltak, a negyedik személyt pedig válságos állapotban kórházba szállították. A nyomozás folyamatban van, az esetet jelenleg tisztázatlan halálesetként kezeljük” – közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a bejelentés egészségügyi vészhelyzetről szólt, ám ennél több részletet a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva nem osztottak meg.

Az orvosszakértő az egyik áldozatot a 31 éves Martin Rodela Jr.-ként azonosította, azonban a másik két áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, haláluk körülményei pedig továbbra sem ismertek. A szomszédok szerint valamiféle buli lehetett korábban a környéken.

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