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Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetésérõl szóló rendeletet a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Ilyen sem volt még a Fehér Házban: Donald Trump beszédeire fogadott egy belső alkalmazott, 172 ezer dollárja bánja

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Több mint 172 ezer dollár - mintegy 55 millió forint - megfizetésére kötelezték a Fehér Ház egykori súgógép-kezelőjét, aki bennfentes információit kihasználva fogadott Donald Trump beszédeire.

Gabriel Perez előre ismerte az elnöki felszólalások szövegét, és ezt pénzre váltotta egy jóslási piacokat működtető platformon. A férfit három évre eltiltották a kereskedéstől is – számolt be róla az index.hu.

A BBC beszámolója szerint Gabriel Perez 2025 decembere és 2026 februárja között kötött ügyleteket a Kalshi nevű felületen, ahol a felhasználók valós eseményekre fogadhatnak. A tétek arról szóltak, hogy a Donald Trump amerikai elnök mit mond majd a beszédeiben.

A piacot felügyelő amerikai hatóság, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pénteken jelentette be a megállapodást, mely szerint Perez 107 539,02 dollár (34 millió forint) nyereségtől esik el, emellett 65 ezer dollár (21 millió forint) polgári jogi bírságot kell fizetnie.

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Kezdőlap    Külföld    Ilyen sem volt még a Fehér Házban: Donald Trump beszédeire fogadott egy belső alkalmazott, 172 ezer dollárja bánja

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