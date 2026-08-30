Ilyen sem volt még a Fehér Házban: Donald Trump beszédeire fogadott egy belső alkalmazott, 172 ezer dollárja bánja

Gabriel Perez előre ismerte az elnöki felszólalások szövegét, és ezt pénzre váltotta egy jóslási piacokat működtető platformon. A férfit három évre eltiltották a kereskedéstől is – számolt be róla az index.hu.

A BBC beszámolója szerint Gabriel Perez 2025 decembere és 2026 februárja között kötött ügyleteket a Kalshi nevű felületen, ahol a felhasználók valós eseményekre fogadhatnak. A tétek arról szóltak, hogy a Donald Trump amerikai elnök mit mond majd a beszédeiben.

A piacot felügyelő amerikai hatóság, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pénteken jelentette be a megállapodást, mely szerint Perez 107 539,02 dollár (34 millió forint) nyereségtől esik el, emellett 65 ezer dollár (21 millió forint) polgári jogi bírságot kell fizetnie.