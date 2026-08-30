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Nyitókép: Made Nagi

Fürdőruha, rágógumi, zászló – váratlan szabályok, amelyek miatt bajba kerülhet a turista

Infostart / InfoRádió

Az indonéziai Bali szigetén egy év börtönbüntetést kapott egy svájci turista, mert kigúnyolta a Nyepi nevű hindu ünnepet, ami a Csend Napja. Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője, turisztikai szakújságíró adott hasznos tanácsokat a távoli országokba készülő turistáknak.

Az indonéziai Bali szigetén egy év börtönbüntetést kapott egy svájci turista, mert kigúnyolta a Nyepi nevű hindu ünnepet. A Nyepi a Csend Napja Balin. A helyiek ilyenkor otthon maradnak, az éttermeket, a szórakozóhelyeket, valamint a repülőteret bezárják, valamit korlátozzák az internethez való hozzáférést.

Andrin Zgraggen márciusban ezen annyira felbosszantotta magát, hogy Instagram-videókban, trágár kifejezéseket használva szidta az általa értelmetlenségnek és őrültségnek tartott ünnepet.

Őrizetbe vették, és most elítélte a bíróság.

Kiss Róbert Richárd szerint mindenhol vannak olyan helyi szokások, melyeket egy európai akár extrémnek is tarthat, de ettől függetlenül érdemes ismernie és kötelező betartania azokat a jogszabályokkal együtt. A szakújságíró hangsúlyozta: ha Magyarországra érkezik egy turista, akkor mi is elvárjuk, hogy tartsa be a jogszabályokat és viselkedjen úgy, ahogy mi magyarok ezt megszoktuk.

Olyan szabályok is lehetnek, melyekre nem is gondolnánk.

„Thaiföldön legendaként terjed az az eset, amikor az egyik külföldi turista nagyon csúnyán beszélt a királynéről, és utána a taxis elvitte őt egy rendőrőrsre. A taxis vallomása alapján őrizetbe is vették. Sokan úgy érzik, hogy Thaiföld a szabadság országa, mert egy kétszemélyes autóban öten is utazhatunk, de a királyi család védett, és nagyon tisztelik a helyiek is” – hangsúlyozta Kiss Róbert Richárd, aki megemlített egy másik országban történt esetet, amikor valaki a helyi zászlóval játszott. Megúszta egy figyelmeztetéssel.

Szingapúrban például tilos a rágógumit, vagy bármi mást a földre köpni, miközben Kínában ez természetes.

A turisztikai újságíró elmondta: bár apróságnak tűnik, sok ország üdülőparadicsomában komolyan büntetik, ha valaki nem öltözik fel rendesen. Az európai turisták ugyanis sokszor fürdőruhában mennek fel a strandról az apartmanba.

„A különböző szent helyeket is nagyon védik. Ha valaki nem megfelelően öltözik, ki is vezethetik, sőt olyanról is hallottam már, hogy őrizetbe veszik jó pár helyen. A muszlim országokban nagyon kényesek erre. Észak-Koreában pedig elég ha valaki letép egy plakátot vagy bármi mást” – figyelmeztet Kiss Róbert Richárd.

A szakújságíró figyelmeztet: ha valaki utazási irodával utazik, akkor megkapja a megfelelő tájékoztatást, hogy mire kell vigyázni, de ha valaki egyénileg keres fel egy egzotikus országot, vagy akár egy európai uniós államot, akkor mindenképpen tájékozódjon a helyi szabályokról és tilalmakról.

Kiss Róbert Richárd szerint sokan nem értik, ha egy országban minden nagyon laza, de mégis valamit komolyan vesznek. Sok országban a különböző politikai bírálatok jelentik ezt a határt, vagy éppenséggel a kultúra, a hagyományok bírálata.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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