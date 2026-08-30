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Izland fővárosa, Reykjavik.
Nyitókép: VictorHuang, Getty Images

Ebben az országban szavaztak az uniós csatlakozási tárgyalásokról, vasárnap lesz eredmény

Infostart / MTI

Vasárnap kora délután válik ismertté az izlandi népszavazás eredménye az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról.

Augusztus 30-án, kora délután jelenthetik be, hogy miként döntöttek az izlandiak az Európai Unióval 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások esetleges folytatásáról. A szavazatok egyharmadának az összeszámolása után a támogatók vannak többségben.

A szombati népszavazáson mintegy 273 ezren vehettek részt.

A voksok harmadának összeszámolása alapján a választók 51,2 százaléka támogatja a kormány tárgyalások újraindítására vonatkozó javaslatát, 48,8 százalék nemmel szavazott - közölte az RUV műsorszolgáltató.

A referendum nem Izland uniós tagságáról, hanem a félbeszakadt csatlakozási folyamat újraindításáról dönt. Az igenek győzelme esetén Reykjavík és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló tárgyalásokat, az esetlegesen létrejövő megállapodásról - a csatlakozásról - pedig újabb népszavazást tartanának.

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