Őrizetbe vették a radikális jobboldali médiaszemélyiséget a bevándorlási hatóságok

Az amerikai belbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint Yannopoulost New Orleans repülőterén tartóztatták fel és a bevándorlási végrehajtás Louisiana-i központjában tartják.

A hivatalos közlemény szerint a férfi „túltartózkodott” az Egyesült Államokban, azaz a vízuma lejárta után sem utazott el, amivel megsértette az ország törvényeit.

A közlemény szerint Milo Yannopoulos 2019. májusában törvényesen lépett be az Egyesült Államokban New Yorkban, majd idén júliusban egy bevándorlási bíró elrendelte kitoloncolását, miután elmulasztotta a megjelenést bevándorlási ügyében történt idézésre.

Milo Yannopoulos provokatív és szélsőséges megnyilatkozásairól vált ismertté, korábban a Breitbart News médium szerkesztőjeként dolgozott.