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Nyitókép: Golden_Brown/Getty Images

Kihantolják a legendás külügyminisztert, hogy megoldják a rejtélyt

Infostart / MTI

Szeptember elején kihantolják Jan Masaryk volt csehszlovák külügyminiszter földi maradványait, mert a cseh hatóságok abban bíznak, hogy tisztázhatják a politikus halálának körülményeit.

Csehszlovákia első államfője, Tomás Garrique Masaryk fiának holttestét 1948. március 10-én reggel találták meg a külügyminisztérium épülete, a prágai Cernín palotában lévő lakása ablaka alatt.

A korabeli vizsgálatokat hivatalosan azzal zárták le, hogy Jan Masaryk minden bizonnyal öngyilkos lett, a gyilkosság lehetőségét kizárták. Az esetet a hatóságok azóta már többször is vizsgálták, de egyértelmű, biztos eredményre soha nem jutottak.

A prágai államügyészség kérésére a rendőrség idén januárban újra megnyitotta az ügyet. Alex Cimbala, az államügyészség szóvivője a rádiónak megerősítette, hogy a kivizsgálás folyamatban van, de konkrétumokat nem volt hajlandó elárulni.

Januárban azért nyitották meg újra az ügyet, mert a Kommunizmus Bűntetteit Vizsgáló Hivatal (ÚDV) 2024 augusztusában francia, amerikai és nagy-britanniai diplomáciai forrásokból olyan információk birtokába jutott, amelyek állítólag módosíthatják az eddigi hivatalos eredményeket.

Csehszlovákia 2. világháború utáni első külügyminisztere 1948 márciusának elején kiesett lakása ablakából és meghalt.

Azt, hogy mi történt ezt megelőzően a lakásban, azonban máig homály fedi. Véletlen baleset, öngyilkosság vagy gyilkosság történt-e, erről a történészek véleménye megoszlik.

Jan Masaryk (1886–1948) az első csehszlovák köztársasági elnök fia volt. Halála után a Prágától nyugatra fekvő Lány temetőjében lévő családi kriptában temették el.

Masaryk a 2. világháború előtt londoni nagykövetként szolgálta az államot, s a háború idején az emigrációban megalakult csehszlovák kormány külügyminisztere lett. A háború után pártonkívüliként a szociáldemokrata Zdenek Fierlinger, majd a kommunista Klement Gottwald kormánya idején is megtartotta pozícióját.

1948 februárjában azonban nem csatlakozott a nem kommunista miniszterekhez, akik lemondtak, hogy ezzel kormányválságot idézzenek elő és megbuktathassák a kommunista kormányt. Több történész véleménye szerint Jan Masaryk halála mögött ezeket az eseményeket kell keresni, mások ezt vitatják, s inkább a politikus zűrös magánéletében keresik az okokat.

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Kezdőlap    Külföld    Kihantolják a legendás külügyminisztert, hogy megoldják a rejtélyt

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