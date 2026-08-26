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2026. augusztus 26. szerda Izsó
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Paradicsomcsata a kelet-spanyolországi Bunolban évente megrendezett paradicsomhajigáló népünnepélyen, a Tomatina fesztiválon 2026. augusztus 26-án. Az augusztus utolsó szerdáján megtartott bunoli Tomatina hagyománya az 1940-es évekre nyúlik vissza, amikor a helybeli gyerekek egyszer megdobálták egymást a fõtéren, majd annyira megtetszett nekik a mulatság, hogy a következõ évben már a járókelõknek is jutott a paradicsomból.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Biel Alino

Vörös pokollá változott a spanyol város, 20 ezren estek egymásnak – videó

Infostart / MTI

Több mint húszezer ember vett részt az immár 79. alkalommal megrendezett Tomatina paradicsomcsatán a spanyolországi Bunolban szerdán.

Az esemény jelzőrakéta fellövésével indult, ekkor kezdték el hét teherautóról dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott, fehér ruhás tömegbe. Az érett zöldségekből kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat, és elárasztotta az utcákat.

A csatázók a földről markolták fel a szétmálló paradicsomokat, és dobálták egymásra, illetve a teherautón állókra. Utóbbiakat sorsolással választották ki erre a szerepre.

A fesztivál nemzetközi turisztikai jelentőséggel bír, külföldről, és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben.

A hatóságok korábban 22 ezerben maximálták a közreműködők számát, hogy garantálni tudják a biztonságukat, akiknek a fejenként 15 eurós belépőt is meg kell váltaniuk.

Ebben az évben 150 ezer kiló paradicsomot hozattak a városba a Tomatinára. A zöldséget kifejezetten erre az alkalomra termesztették. Ízük a fogyasztáshoz túl savas, de puha héjuk lehetővé teszi, hogy anélkül lehessen őket dobálni, hogy komolyabb sérülést okoznának.

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Kezdőlap    Külföld    Vörös pokollá változott a spanyol város, 20 ezren estek egymásnak – videó

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