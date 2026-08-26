Vörös pokollá változott a spanyol város, 20 ezren estek egymásnak – videó

Az esemény jelzőrakéta fellövésével indult, ekkor kezdték el hét teherautóról dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott, fehér ruhás tömegbe. Az érett zöldségekből kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat, és elárasztotta az utcákat.

A csatázók a földről markolták fel a szétmálló paradicsomokat, és dobálták egymásra, illetve a teherautón állókra. Utóbbiakat sorsolással választották ki erre a szerepre.

Todo preparado en Buñol para La Tomatina: 22.000 personas se lanzarán 150 toneladas de tomates



? RTVE retransmitirá en directo por primera la fiesta en 'La Tomatina 360', con @addelagonzalez y @AnaPradaTv, desde las 11:40 horas, en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/KOmz39T2OU pic.twitter.com/mimIswraPm — RTVE (@rtve) August 26, 2026

A fesztivál nemzetközi turisztikai jelentőséggel bír, külföldről, és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben.

A hatóságok korábban 22 ezerben maximálták a közreműködők számát, hogy garantálni tudják a biztonságukat, akiknek a fejenként 15 eurós belépőt is meg kell váltaniuk.

Ebben az évben 150 ezer kiló paradicsomot hozattak a városba a Tomatinára. A zöldséget kifejezetten erre az alkalomra termesztették. Ízük a fogyasztáshoz túl savas, de puha héjuk lehetővé teszi, hogy anélkül lehessen őket dobálni, hogy komolyabb sérülést okoznának.