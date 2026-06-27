Lemond Szerbia elnöke – 14 év után

Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Aleksandar Vucic, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban – jelentette be maga a szerb államfő szombaton Belgrádban, a Szerbia – egy család elnevezésű nagygyűlésen.

A szerb elnök beszédében az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, hogy 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és tizenkét év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült.

Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.