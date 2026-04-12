2026. április 12. vasárnap
Vártorony kék éggel.
Nyitókép: https://www.freepik.com/

Tragédia a turisztikai paradicsomban

Infostart / MTI

Legalább 30 ember meghalt szombaton Haiti északi részén azt követően, hogy pánik tört ki a szigetország egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságánál - közölték a hatóságok.

Jean-Henri Petit, Haiti Északi megyéjének polgári védelmi vezetője elmondta, hogy a tömegszerencsétlenség a Laferriere-erődben történt, amelyet a 19. század elején, röviddel Haiti függetlenné válása után építettek. Ez az amerikai kontinens legnagyobb erődje.

A vár tele volt diákokkal és látogatókkal, akik az UNESCO világörökségi helyszín éves ünnepségén vettek részt – számolt be Petit. Elmondása szerint a szerencsétlenség a helyszín bejáratánál történt, hozzátéve, hogy az eső tovább súlyosbította a katasztrófát.

Alix Didier Fils-Aimé miniszterelnök nyilatkozatban fejezte ki részvétét a gyászoló családoknak, és biztosította őket "mély szolidaritásáról a gyász és nagy szenvedés idején".

Fotónk illusztráció.

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra: mutatjuk a meccseket, ma is lesz mit nézni

Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra: mutatjuk a meccseket, ma is lesz mit nézni

A mai nap bőséges futballkínálatot ígér: délután szinte egyszerre zajlanak a legrangosabb európai bajnokságok mérkőzései, estére pedig igazi csemegék maradnak.

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

2026. április 12. 07:18
Donald Trump súlyos kijelentést tett a Hormuzi-szorosról a tárgyalás első köre után
2026. április 12. 05:15
Száz férfival kényszerítette együttlétre a feleségét
