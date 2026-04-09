Munkálatok 2025. július 2-án a parajdi Só-szorosban, a Korond-patak azon szakaszán, ahol betört a víz a sóbányába. Megkezdi az Ökumenikus Segélyszervezet a parajdi sóbányánál történt katasztrófa károsultjainak segélyezését: egyelõre a víz alá került bánya dolgozóinak és a kilakoltatottaknak folyósítanak egyszeri, félmillió forintos támogatást.
Újabb szomorú döntés Parajdon – ez most a helyzet a beomlott sóbányánál

Újabb 30 napra meghosszabbította a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt, közel egy éve tartó vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság – közölte csütörtökön a Hargita megyei prefektúra közlése nyomán az Agerpres.

A székelyföldi sóbányában tavaly májusban történt katasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzet az újabb döntés szerint május 8-áig érvényes. Ekkor pontosan egy éve lesz annak, hogy a román hatóságok elrendelték a rendkívüli intézkedés bevezetését, miután a Korond-patak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába.

A Hargita megyei prefektúra honlapján is közzétett döntés szerint az újabb határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. A hatóságok felügyelik a térséget és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak számára. Emellett gondoskodnak a terület biztonságához szükséges munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a szomszédos településeket is. Rendszeres méréseket is végeznek a Korond-patakon és a környékbeli folyóvízen, felügyelve a víz sókoncentrációját.

A székelyföldi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet a megelőző napok heves esőzései okoztak, a tűzoltók nagy kapacitású szivattyúval próbálták kiszivattyúzni a vizet a bányából. A parajdi vészhelyzeti bizottság a Hargita megyei településen május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak.

Pár hétre rá, 2025. május 27-én már ömlött a víz a sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két napra rá fel kellett adni a föld alatti védekezést,

a betörő víz pár nap alatt teljesen elöntötte a regionális turizmus motorjának számító székelyföldi létesítményt, még annak legújabb részlegét, a Telegdy-bányát sem sikerült megmenteni.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött" – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Saját részvény, milliárdos osztalék, fontos döntések jönnek a BIF közgyűlésén

Fontos stratégiai és pénzügyi kérdések kerülnek napirendre a BIF április végi közgyűlésén, ahol a részvényesek többek között saját részvény vásárlási felhatalmazásról és a 2025-ös eredmény felhasználásáról dönthetnek. A társaság több osztalékforgatókönyvet is felvázolt, miközben a menedzsment jelentős mozgásteret kér a részvényvisszavásárlásokhoz. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Bejelentették a Kolorádó 2026-os első fellépőit, elképesztő névsorral tér vissza a fesztivál

A fesztiválra visszatérnek a megszokott kedvencek és számos feltörekvő előadó is.

Netanyahu warns Israel will keep striking Hezbollah as Iran says attacks breach ceasefire

Israel previously said the ceasefire does not include Lebanon but Iran says continued strikes equate to a "grave violation" of the agreement.

2026. április 9. 14:28
Államellenes tevékenység vádjával őrizetbe vették a Szabad Európa Rádió volt tudósítóját Oroszországban
2026. április 9. 14:18
Orosz tengeralattjáró-műveletet lepleztek le brit gázvezetékek közelében
