Újabb szomorú döntés Parajdon – ez most a helyzet a beomlott sóbányánál

A székelyföldi sóbányában tavaly májusban történt katasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzet az újabb döntés szerint május 8-áig érvényes. Ekkor pontosan egy éve lesz annak, hogy a román hatóságok elrendelték a rendkívüli intézkedés bevezetését, miután a Korond-patak vize elkezdett betörni a román állami tulajdonban lévő sóbányába.

A Hargita megyei prefektúra honlapján is közzétett döntés szerint az újabb határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. A hatóságok felügyelik a térséget és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak számára. Emellett gondoskodnak a terület biztonságához szükséges munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a szomszédos településeket is. Rendszeres méréseket is végeznek a Korond-patakon és a környékbeli folyóvízen, felügyelve a víz sókoncentrációját.

A székelyföldi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet a megelőző napok heves esőzései okoztak, a tűzoltók nagy kapacitású szivattyúval próbálták kiszivattyúzni a vizet a bányából. A parajdi vészhelyzeti bizottság a Hargita megyei településen május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak.

Pár hétre rá, 2025. május 27-én már ömlött a víz a sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két napra rá fel kellett adni a föld alatti védekezést,

a betörő víz pár nap alatt teljesen elöntötte a regionális turizmus motorjának számító székelyföldi létesítményt, még annak legújabb részlegét, a Telegdy-bányát sem sikerült megmenteni.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.