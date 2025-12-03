Figyelmeztetés után jön a pénzbírság az arcot eltakaró ruházat viseléséért

A közigazgatási jogsértésekről szóló törvénykönyv módosításainak keretében bevezetik az adminisztratív felelősséget a nyilvános helyeken az arcot eltakaró, annak felismerését megakadályozó (muszlim női) ruházat (nikáb) viseléséért.

Az első szabályszegésért figyelmeztetés, az ismételt szabályszegésért pedig mintegy 25,4 ezer forintnak megfelelő összegű bírság szabható ki – derült ki a törvényhozás sajtószolgálatának szerdai tájékoztatásából.

Idén júniusban Kazahsztánban törvénnyel betiltották a nyilvános helyeken az arc felismerését megakadályozó ruhadarabok viselését. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az ilyen ruházat szükséges a szolgálati feladatok ellátásához, orvosi célokra, polgári védelemre, időjárási körülmények miatt, valamint azok számára, akik közvetlenül részt vesznek sport- és kulturális rendezvényeken. Ezek az intézkedések a biztonság, a közrend védelmét és a közterületeken elkövetett bűncselekmények megelőzését szolgálják.

Korábban Kazahsztán belügyminiszter-helyettese, Szanzsar Agyilov közölte, hogy az elmúlt öt évben a köztársaságban 105 bűncselekményt regisztráltak, amelyeket olyanok követtek el, akik különböző ruhadarabokkal eltakarták arcukat. Elmondása szerint az esetek közül néhány bűncselekmény felderítetlen maradt, mert hatástalanok voltak a videómegfigyelő rendszerek felvételei.

Az alsóházban most elfogadott törvénytervezet a parlament felsőháza (szenátus) elé kerül további megvitatásra.