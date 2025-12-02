ARÉNA - PODCASTOK
Recep Tayyip Erdogan török elnök az Olaf Scholz német kancellárral a berlini kancellári hivatalban tartott sajtóértekezleten 2023. november 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Recep Tayyip Erdogan: az orosz–ukrán háború már veszélyezteti a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren

Infostart / MTI

A török államfő arra reagált, hogy az elmúlt napokban két tankerhajót is támadás ért a Fekete-tengeren, amelyek gambiai zászló alatt hajóztak. Recep Tayyip Erdogan szerint a támadások aggasztó eszkalációt jeleznek.

Elfogadhatatlanok a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök, reagálva a múlt heti incidensekre. A török tengerhajózási hatóság péntek este közölte, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, külső behatás miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is. Az előbbit egyszer, az utóbbit kétszer támadták ukrán tengeri drónok.

„Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren.

A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek”

– figyelmeztetett a török államfő a kabinet hétfői ülését követően, amelyet a TRT Haber televízió közvetített.

„Semmivel nem lehet igazolni ezeket a támadásokat. Továbbítjuk az ilyen incidensekre vonatkozó szükséges figyelmeztetéseket az érintett feleknek” – jegyezte meg Recep Tayyip Erdogan.

„Figyelmesen követjük az eseményeket, amelyek célja a háború lezárása Ukrajnában, és minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy készek vagyunk minden szükséges hozzájárulásunkat megadni a lezáráshoz” – tette hozzá a török elnök.

recep tayyip erdogan

fekete-tenger

támadások

tankerhajó

