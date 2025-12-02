Recep Tayyip Erdogan: az orosz–ukrán háború már veszélyezteti a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren

Elfogadhatatlanok a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök, reagálva a múlt heti incidensekre. A török tengerhajózási hatóság péntek este közölte, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, külső behatás miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is. Az előbbit egyszer, az utóbbit kétszer támadták ukrán tengeri drónok.

„Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren.

A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek”

– figyelmeztetett a török államfő a kabinet hétfői ülését követően, amelyet a TRT Haber televízió közvetített.

„Semmivel nem lehet igazolni ezeket a támadásokat. Továbbítjuk az ilyen incidensekre vonatkozó szükséges figyelmeztetéseket az érintett feleknek” – jegyezte meg Recep Tayyip Erdogan.

„Figyelmesen követjük az eseményeket, amelyek célja a háború lezárása Ukrajnában, és minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy készek vagyunk minden szükséges hozzájárulásunkat megadni a lezáráshoz” – tette hozzá a török elnök.