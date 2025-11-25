Olimpiai pofon Berlinnek a berliniektől: német vetélkedő a 2036-os játékok rendezési jogáért

Annyi már kiszivárgott, hogy München, Hamburg és város megnevezése nélkül Észak-Rajna-Vesztfália tartomány szívesen lenne a 2036-os rendezésre pályázók között. A Német Olimpiai Szövetség (DOSB) azonban a német pályázóról csak jövő ősszel dönt.

Természetesen előzetesen szükség van arra, hogy az adott város illetékes hatóságai a lakosság megkérdezésével előzetesen ehhez zöld jelzést adjanak.

Ennek felmérése ugyanakkor egyes városokban már javában folyik, ezt október végén a müncheniek bizonyították. A bajor főváros számára a rendezés egyáltalán nem idegen, az 1972-es játékok keserű emléke, az izraeli sportolók elleni, több halálos áldozatot követelő palesztin terrortámadás ugyanakkor kitörölhetetlen.

Mindennek ellenére egy előzetes népszavazás, egyfajta hangulati barométer szerint a helyi lakosság 66,4 százaléka örömmel venné, ha München 2036-ban ismét házigazda lehetne. A támogatókat felkarolta Markus Söder tartományi miniszterelnök, aki szerint a rendezés a bajor főváros számára – mindenekelőtt a beruházások, az infrastruktúra fejlesztése szempontjából – számos számos előnnyel járna. Az olimpai létesítmények pedig túlnyomóan már rendelkezésre állnak

Az ellenzők jóval csekélyebb tábora ezzel szemben a várható rendkívül magas rendezési költségekkel, érvelt

Hasonló népszavazást terveznek egyelőre hivatalosan még nem jelzet időpontban a jövő év elején Hamburgban, továbbá -, mint a tartomány miniszterelnöke megerősítette, április 19-én Észak-Rajna-Vesztfáliában is.

Az önálló tartománynak számító Berlinben egyelőre még nincs szó hivatalos népszavazásról, a mostani felmérést a Der Tagesspiegel című tekintélyes pap megbízásából végzett reprezentatív felmérés egy egyetemi cég végezte.

Az adatok szerint a megkérdezettek jelentős többsége ellenezte hogy 1936 után a főváros ismét a játékok házigazdája legyen. A rendezést értesülések szerint a berlini szenátus támogatná, a megkérdezettek 67 százaléka azonban nem. Mindössze 27 százalék volt ellenkező véleményen, míg 6 százalék bizonytalan volt. Ugyanakkor egy „NOlimpya” nevű szervezet már kezdeményezett népszavazást, csak épp a pályázás ellen.

Az újság szerint ugyanakkor a vita még nem dőlt el, az illetékes hatóságok még nem adták fel.

Korábbi beszámolók szerint Indonézia, Törökország, India és Chile után legutóbb Katar erősítette meg, hogy 2036-ban otthont adna a világ legnagyobb sporteseményének, és ebből a célból tárgyalásokat folytat a NOB-bal. Ugyanakkor Ázsiából, Afrikából és Európából is több ország jelezte, hogy érdeklődik a legközelebbi „kiadó” olimpiai játékok iránt.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB.