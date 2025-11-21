ARÉNA - PODCASTOK
szlovák zászló szlovákia
Nyitókép: Pixabay

Kellemetlen levelet kapott Szlovákia az Európai Bizottságtól

Infostart

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákiával szemben az ősszel elfogadott alkotmánymódosítás kapcsán, mivel gyanítja, hogy a rendelkezés uniós jogot sért.

A Bizottság levélben fordult Szlovákiához, amelyben felvetette, hogy az alkotmánymódosítás több ponton is ütközik az uniós szabályozásokkal. A szlovák kormánynak két hónapja van arra, hogy hivatalosan reagáljon a testület felvetéseire - írja az ujszo.com.

Az EB elsősorban a módosítás azon passzusaival kapcsolatban fogalmazott meg aggályokat, amelyek etikai és értékelvű kérdéseket érintenek.

Robert Fico rReakciója

A fejlemény nem érte váratlanul a helybélieket, mivel Robert Fico miniszterelnök már november 7-én jelezte az Európai Bizottság lépésének lehetőségét.

A szlovák miniszterelnök álláspontja szerint ez egy „tisztán belpolitikai ügy, a nemzeti identitás nagyon erős témáját érinti”. Meggyőződését fejezte ki, hogy a tagállamok előtérbe helyezhetik a saját szabályozásukat az uniós joggal szemben az említett kérdésekben.

A szeptember 26-án elfogadott, és november 1-jén érvénybe lépő alkotmánymódosítás több ponton is módosítja a szlovák jogrendet:

  • Törvénybe foglalja, hogy Szlovákia csak két biológiai nemet ismer el.
  • Rögzíti a béregyenlőség elvét.
  • Korlátozza a gyermekek örökbefogadására vonatkozó szabályozást.
  • Kulturális-etikai kérdésekben leszögezi Szlovákia szuverenitását.

Amennyiben az Európai Bizottság a két hónapos határidő letelte után úgy ítéli meg, hogy nem kapott megfelelő válaszokat az országtól, további lépésket tehet.

A szlovákiai magyar újság megjgyzi, hogy, hogy maga a folyamat évekig eltarthat. Az EB érdeke, hogy a fennálló ügyeket inkább tárgyalások útján rendezze a tagállamokkal. A lehetséges eljárások többségét már a korai szakaszban sikerül kezelni, bár azok jellemzően nem érintenek alapvető ideológiai kérdéseket.

szlovákia

európai bizottság

kötelezettségszegés

