Közeli felvétel egy áramkörön található chipről.
Nyitókép: Pexels

Felfüggesztette a Nexperiánál bevezetett beavatkozó intézkedéseket a holland kormány

Infostart / MTI

A durva állami beavatkozásra az európai chipgyártás védelme érdekében volt szükség Hollandia kormánya szerint, azonban a lépés nem maradt kínai válasz nélkül.

A holland kormány felfüggesztette a nijmegeni székhelyű, kínai tulajdonban lévő Nexperiánál bevezetett rendkívüli intézkedéseit, amelyek révén megakadályozhatta a vállalat olyan döntéseit, amelyek veszélyeztethetik az európai chipgyártást – jelentette be Vincent Karremans ügyvivő gazdasági miniszter.

A mostani lépéstől a holland-kínai kapcsolatok javulását remélik.

Szeptember végén a holland ügyvezető kormány leváltotta a a kínai vezérigazgatót a félvezetőgyártó vállalat éléről, miután nemzetbiztonsági kockázatokat és technológiai kiszivárogtatás veszélyét észlelte. Az akkori döntésre azért került sor, mert „súlyos irányítási hiányosságokra és intézkedésekre” utaló jelek merültek fel a cégnél, amelyek veszélyeztethették a holland és az európai gazdasági biztonságot.

A kormány attól tartott, hogy létfontosságú technológiák és gyártási képességek kerülhetnek ki Európából.

A kormány az áruk hiányának megelőzéséről szóló törvény alapján avatkozott be a cég működésébe. Ez a jogszabály – amely korábban soha nem került alkalmazásra – lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy megakadályozzák vagy visszafordítsák a vállalaton belüli döntéseket, ha azok „potenciálisan károsak a vállalat, annak jövője vagy az európai kiemelt fontosságú értéklánc szempontjából”.

A döntéssel gyakorlatilag befagyasztották a vállalat működését, és megtiltották kínai tulajdonosának, hogy bármilyen berendezést vagy gyártási részleget áthelyezzen.

Peking válaszul blokkolta a Kínában működő Nexperia-gyár chipexportját. Bár a vállalat központja Nijmegenben található, a chipek többségét ázsiai üzemekben gyártják, köztük a legnagyobb kínai létesítményben. Az exporttilalom miatt az autógyártók hetekig bizonytalan ellátással néztek szembe, és a helyzet nemzetközi politikai feszültséget váltott ki, mivel Kína meg volt győződve arról, hogy az Egyesült Államok áll a holland lépések mögött. Holland tisztviselők jelenleg is Kínában tárgyalnak az ügyben.

Karremans szerdán közölte, hogy a Nexperiára vonatkozó beavatkozást felfüggeszti. „A közelmúlt fejleményei alapján úgy ítélem meg, hogy eljött az ideje egy konstruktív lépésnek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy

a döntést „európai és nemzetközi partnereinkkel szoros egyeztetésben” hozták meg.

„Pozitívan értékeljük a kínai hatóságok eddigi lépéseit, amelyek a chipellátás biztosítását szolgálják Európa és a világ többi része számára. Ezt a jó szándék jelének tekintjük. A következő időszakban folytatjuk a konstruktív párbeszédet a kínai hatóságokkal” – mondta a miniszter.

Az Európai Bizottság üdvözölte a lépést. Hollandia döntése, hogy felfüggeszti beavatkozását a Nexperia chipgyártó ügyében, segít stabilizálni a chipellátási láncokat – nyilatkozott szerdán Maros Sefcovic uniós biztos.

