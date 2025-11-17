ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.36
usd:
331.48
bux:
0
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police light on a car of the German police in front of a police station at Alexanderplatz, in the center of the German capital Berlin
Nyitókép: fhm, Getty Images

Bírálta az iszlámot, megtámadták a németországi iskolaigazgatót

Infostart / MTI

Támadás érte a Berlin Neukölln városrészében működő német-arab iskola igazgatóját, Hudhaifa Al-Mashhadanit, az elkövetőt a rendőrség keresi - közölte a német rendőrség.

Az elkövető kézre kerítése érdekében a tartomány bűnügyi hivatala politikai indíttatású bűncselekményekben illetékes osztálya jelenleg kiértékeli a tömegközlekedési vállalat által rögzített videofelvételeket.

A 44 éves Mashhadani, aki egyben a Német-Arab Tanács főtitkára is, azt közölte, hogy az incidens péntek délelőtt történt a kerületi polgármesteri hivatal előtti metróállomásnál. Mint mondta,

a peronon hátulról meglökte és halálosan megfenyegette egy ismeretlen.

Mashhadani az iszlamista hálózatok bírálójának és az arab-izraeli kapcsolatok pártfogójának számít. Szerinte a támadás oka éppen erre vezethető vissza. "Fenyegetésként tekintenek rám" - húzta alá a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, nem ez volt az első támadás ellene.

Az iskola igazgatója nemrég közzétette a berlini német-arab Ibn-Khaldun-Iskola, a Német-Arab Tanács valamint az ezt támogató németországi arab, kurd és zsidó szervezetek közös szolidaritási nyilatkozatát.

Berlin polgármestere, Kai Wegner megdöbbenését fejezte ki a történtek miatt, és az X-en gyáva tettnek minősítette a támadást.

Kezdőlap    Külföld    Bírálta az iszlámot, megtámadták a németországi iskolaigazgatót

támadás

berlin

iszloán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

A magyar válogatottnak nemhogy a döntetlenre, de a mérkőzés megnyerésére is reális esélye volt az írek ellen vasárnap délután a Puskás Arénában, a vége mégis kudarc lett, 3–2-es vereség, és csak harmadik hely a csoportban.
 

Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként

Az írek kapitánya elárulta, szerinte miben hibáztak a magyarok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
„Ott vagyunk már?” – Megint döntés előtt áll az MNB

„Ott vagyunk már?” – Megint döntés előtt áll az MNB

Az elmúlt hónapok kommunikációja után meglepetés lenne, ha változtatna a 6,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden. Varga Mihály elég egyértelművé tette, hogy kár lenne az idén kamatcsökkentést várni, az elemzők többsége pedig csak a jövő év közepén tudja elképzelni a kamatszint csökkentését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre

Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre

Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," Trump writes on Truth Social, after previously fighting a proposal to make more of the Epstein files public.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 06:38
Megérkezett a karibi térségbe az amerikai Gerald R. Ford repülőgép-hordozó
2025. november 16. 21:36
Még több pénzt szeretne Ukrajna a drónjaira
×
×
×
×