A szíriai nemzeti múzeum
Nyitókép: X / Yaman

Ókori római kori szobrokat loptak el

Infostart / MTI

Tolvajok több ókori római kori szobrot loptak el a szíriai fővárosban, Damaszkuszban az ország nemzeti múzeumából, ami miatt a létesítményt ideiglenesen be is zárták - közölte kedden a helyi régészeti hatóság két tisztviselője.

A főváros központjában található intézmény, amely az ország legnagyobb múzeuma, Szíria hosszú történelméből származó felbecsülhetetlen értékű régiségeket őriz.

A polgárháborúkezdete után a biztonságot fémkapukkal és térfigyelő kamerákkal erősítették meg.

A Szíriai Régészeti és Múzeumi Főigazgatóság két tisztviselője megerősítette, hogy lopás történt.

Az egyik tisztviselő szerint hat márványszobrot loptak el a múzeumból, és hozzátette, hogy a nyomozás folyamatban van.

A másik tisztviselő arról számolt be, hogy a lopás vasárnap este történt, és hétfőn kora reggel fedezték fel, amikor az ókori részleg egyik ajtaját betörve találták, és több, a római korból származó szobor hiányzott.

