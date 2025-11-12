Ókori római kori szobrokat loptak el

A főváros központjában található intézmény, amely az ország legnagyobb múzeuma, Szíria hosszú történelméből származó felbecsülhetetlen értékű régiségeket őriz.

A polgárháborúkezdete után a biztonságot fémkapukkal és térfigyelő kamerákkal erősítették meg.

A Szíriai Régészeti és Múzeumi Főigazgatóság két tisztviselője megerősítette, hogy lopás történt.

Az egyik tisztviselő szerint hat márványszobrot loptak el a múzeumból, és hozzátette, hogy a nyomozás folyamatban van.

A másik tisztviselő arról számolt be, hogy a lopás vasárnap este történt, és hétfőn kora reggel fedezték fel, amikor az ókori részleg egyik ajtaját betörve találták, és több, a római korból származó szobor hiányzott.